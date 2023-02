Apresentadora Paulinha lobão deixa afiliada do Sbt após 22 anos para assumir programa em afiliada da globo no nordeste

A jornalista aceitou o convite da Tv Mirante, afiliada da Rede Globo no Maranhão, e passará a apresentar um programa ao vivo que será exibido aos sábados após o Jornal Hoje

Paulinha Lobão, é a apresentadora de televisão mais popular do estado do Maranhão. Dona de um carisma inconfundível, a rainha da TV maranhense, comemora um novo marco na carreira: a jornalista e apresentadora é a mais nova contratada da rede Globo. A jornalista assinou contrato com a TV Mirante, afiliada da Globo, e vai estrear seu novo programa em abril.

Paulinha Leão deixa afiliada do SBT para apresentar programa em afiliada da Globo no Maranhão

Crédito: Divulgação



Paulinha é natural de Brasília, e mora no nordeste brasileiro há 30 anos, desde que se casou. Filha de pais jornalistas, está entre os cinco irmãos que escolheram o jornalismo, somente três não seguiram a profissão dos pais. Ao longo de 22 anos, a apresentadora esteve à frente do programa ‘Algo Mais’, na TV Difusora, afiliada do SBT. Com sucesso notável, foi cotada pela concorrência e a partir de abril, vai comandar o programa ‘Mistura Nossa com Paulinha Lobão’ para um público ainda maior.



Paulinha é uma apresentadora carismática e muito apaixonada pelo Maranhão. O amor pelo estado foi o tempero do seu sucesso e ascensão. A jornalista contraria as estatísticas e no momento de crise do jornalismo nacional, e segue como a grande aposta da Globo no Maranhã, em um horário promissor, com um programa de auditório, que é a cara dela.



Enquanto esteve na Tv Difusora, Paulinha apresentou seu programa de auditório com um sofá, em um modelo parecido ao do Programa da Hebe Camargo. Após a morte de Hebe, em setembro de 2012, Paulinha prestou uma homenagem e colocou um quadro da apresentadora em seu cenário. A homenagem serviu de referência, e os fãs passaram a fazer a associação entre Paulinha e Hebe, que recebeu o apelido de ‘Hebe do Maranhão’.



Em duas décadas de programa, a jornalista desenvolveu diferentes quadros, e um deles se tornou seu queridinho: a culinária ao vivo. A receita é exclusiva: Paulinha elabora um prato em tempo real, de preferência com os traços da culinária regional do Maranhão, e ainda recebe um convidado para fazer ou ajudar na cozinha e ter aquele agradável bete papo. O quadro, caiu nas graças do público, e já tem lugar cativo no novo formato. “Eu acho cozinha algo incrível em televisão. E ao vivo, então, eu amo muito fazer”, pontuou Paulinha.



A estreia está prevista para abril, de forma itinerante, e terá como palco, as ruas de São Luís, capital do Maranhão. O projeto novo e bastante arrojado vai compor a nova grade de programação da Globo. A Tv Mirante está cuidando de todos os detalhes para oferecer uma estrutura diferenciada e uma cozinha totalmente equipada, para Paulinha cozinhar com seus convidados e fazer um programa com seus traços.



Em junho a atração terá mudanças: vai deixa as ruas de São Luís e passará a ser apresentado em um auditório, direto dos estúdios Globo, e com a chegada de mais uma superestrutura: um telão de Led com 8. 300m quadrados, sonho realizado para Paulinha. No meio do ano, a nova atração estará redondinha, com culinária a games, e uma variedade de conteúdo.

A apresentadora diz que o telespectador pode esperar um tom moderno, atual e de forte tendência. A trajetória de Paulinha Lobão foi construída pela sua paixão pelo Maranhão, sempre destacado em seu programa, e que a consagrou nacionalmente. O programa ‘Mistura Nossa com Paulinha Lobão” será exibido todo sábado após o Jornal Hoje.