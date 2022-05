Apresentadora Paulinha Lobão agradece convite da Gucci e comparece ao Baile da Vogue 2022

A rainha do Maranhão recebeu convite da famosa grife Gucci para a noite de gala do Baile da Vogue 2022 e fez sucesso com look em homenagem ao estado

Paulinha Lobão, apresentadora do “Algo Mais”, programa de sucesso da TV Difusora, afiliada do SBT, recebeu um convite mais que especial para ir ao Baile da Vogue 2022, concedido pela Gucci.

Com um look homenageando o Maranhão, estado em que a apresentadora vive, Paulinha usou um vestido assinado pelo estilista e amigo maranhense Chico Coimbra

A rainha do Maranhão foi ao evento acompanhada do marido Edson Lobão Filho, candidato a Deputado Federal pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e celebrou o retorno do carnaval em grande estilo.

Paulinha e Jojo Toddynho

Com um look homenageando o Maranhão, estado em que a apresentadora vive, Paulinha usou um vestido assinado pelo estilista e amigo maranhense Chico Coimbra, que fez jus também ao tema deste ano do evento, Brasilidade Fantástica.

“Viemos ao Baile da Vogue 2022, celebrar o retorno do carnaval e claro que, com o tema Brasilidade, trouxe nosso Maranhão no meu look, prestigiando um dos grandes figurinistas e estilistas do nosso estado, meu amigo eterno Chico Coimbra. Essa saia que traz um traje de tambor de crioula pintado à mão, que ganhei de presente de Chico, rosas de Buriti no cabelo e, para abrilhantar, compus com esse corselet divo. Noite com muita gente feliz e querida!”, declarou a comunicadora em seu Instagram.

Paulinha Lobão, apresentadora do “Algo Mais”, programa de sucesso da TV Difusora, afiliada do SBT

A apresentadora brilhou na noite carioca ao lado de outras celebridades, como Thiago Abravanel e Jojo Todynho, que tiraram fotos com Lobão.