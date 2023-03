Aprendizado Sem Limites: Pedro Miranda desenvolve método de aprendizagem e bate recorde de aprovações pelo Brasil

O médico radiologista, autor do livro ‘Aprendizado Sem Limites’ – obra mais vendida do Brasil – já auxiliou em mais de 1.300 aprovações em diferentes provas por todo o país

A paixão pela Educação sempre esteve latente no coração e vida do médico radiologista e empreendedor, Pedro Miranda (32). No ensino médio, Pedro já demonstrava sua habilidade em lecionar. Quando se reunia com seus colegas para estudar, era responsável por ensinar as matérias para o grupo.

Um exemplo de determinação quando o assunto é alcançar êxito nos estudos, o sonho de Pedro era bastante ousado: ter o seu doutorado em Medicina antes dos 30 anos. E, mesmo com foco e paixão pelos estudos, estes não bastavam para que ele conquistasse o seu propósito. Pedro sabia que precisava ir além para alcançar seu objetivo no tempo determinado.

Por isso, ele se adaptou e criou um método próprio de estudos que possibilitou ganhar mais tempo e mais consistência em seus aprendizados. É válido lembrar que aos 23 anos, Pedro formou-se em Medicina e logo já entrou para a residência de radiologia e imagem.

Além disso, para seguir rumo ao seu objetivo maior, Pedro Miranda tinha que buscar cada vez mais qualificações profissionais – o que consumia ainda mais tempo e aumentava a necessidade de períodos de estudos. “Em simultâneo à minha residência em radiologia, cursei, também, residência médica no Hospital das Clínicas da UFG, fiz o mestrado na PUC-GO e uma pós-graduação em Gestão Empresarial”, relata.

Não demorou muito para que ele fosse convidado para dar aulas em uma faculdade. “Quando vi, já lecionava em sete universidades”, enumera.

Conhecimento compartilhado

“O principal fator para um bom estudo é a regularidade. Saber o quê e o momento de estudar faz total diferença no processo final”, aconselha o especialista.

Foi assim, com muita constância e determinação, que Pedro Miranda, desenvolveu o Instituto Pedro Miranda (IPM), um ecossistema de referência no ensino, com foco no resultado dos alunos e no aprendizado de alta performance, que teve como ponto de partida o seu próprio sistema de estudos.

E sua experiência lecionando em universidades, fizeram o médico mudar o mindset sobre a real necessidade para que os estudantes pudessem evoluir continuamente em seus conhecimentos. “Eu realmente queria propor uma educação mais assertiva para os alunos e precisava fazer este método chegar a mais pessoas. Também, por necessidade, apostei todas as fichas no ensino online. Disso, nasceu o IPM, com foco no ensino médico, mas com abertura para todos os alunos, inclusive, aqueles que vão prestar vestibulares e Enem”, revela Pedro.

O seu plano deu certo. Hoje, com seu método exclusivo de ensino, Pedro e o IPM já contribuíram com a aprovação de mais de 1.300 alunos em diversas provas pelo Brasil, como Enem, vestibulares e residência médica.

Além disso, Pedro Miranda foi responsável pelo treinamento de mais de 5 mil profissionais para enfrentamento da COVID-19.

Livro “Aprendizado Sem Limites” bate recorde de vendas

Pedro, além de tudo, é o autor do livro Aprendizado Sem Limites, editado pela Editora Gente, atualmente, o mais vendido do Brasil, pela PublishNews.

O livro do Pedro também figura entre os dois primeiros mais vendidos pela Amazon.

A obra tem como objetivo auxiliar pessoas que querem estudar mais, ou melhor, trazendo todo o conhecimento de Pedro Miranda, e focada em acabar com a falta de rotina nos estudos, desenvolvendo um método próprio e eficiente para cada perfil.