Aprenda gratuitamente sobre gestão e marketing com Evandro Santo e Rafael Lazzaro

O humorista e o publicitário vão fazer lives no Instagram para ajudar as pessoas nesses segmentos

Já pensou em ter dicas exclusivas e incríveis para bombar o seu negócio? Imagina então se esse ensinamento viesse de forma totalmente gratuita. Melhor ainda, não é?! É isso que o ator Evandro Santo e o publicitário Rafael Lazzaro vão proporcionar para os seguidores a partir desta quinta-feira, 20, no Instagram.

Evandro acredita que educação é base para qualquer evolução

O humorista não entrou nessa onda de empreendedorismo agora. Ele é referência em saúde mental e CEO da Agência Phoenix, além do que está sempre envolvido em projetos de novos negócios. O ator ficou nacionalmente conhecido pelo papel de Christian Pior no programa Pânico e agora vai usar toda o poder para ajudar a audiência no Instagram com ajuda de Rafael.

Rafael começou a empreender na adolescência quando fazia a renda da casa vendendo trufas no centro da cidade

“Desde sempre o brasileiro teve poucas oportunidades com temas como gestão, empreendedorismo e marketing. Uma pena, pois a falta de preparo transforma sonhos em pesadelos, negócios promissores em desastres! Chegou a hora de compartilhar caminhos para alta performance”, diz Rafael, que também é apresentador do programa Marketando.

O nome do projeto é Prosa de Valor, pois prosa boa não tem preço, tem valor

Os encontros vão acontecer às quintas-feiras, a partir das 19h, no Instagram (@evandrosanto e @rafa.lazzaro). Rafael e Evandro pretendem levar ensinamentos sobre marketing, desenvolvimento humano, financeiro, gestão e liderança de forma descontraída e bem-humorada para que as pessoas possam realmente aprender de forma rápida e fácil.