Aprenda e entenda sobre receitas regionais brasileiras em novo livro de Claudia Matarazzo

A obra foi criada com o intuito de enaltecer a gastronomia brasileira

Sempre levando conteúdo de qualidade e diversificado para o público brasileiro, Claudia Matarazzo lança agora o “Mesa Brasileira: guia para degustar e servir melhor nossa comida regional”. A jornalista também é a autora de 18 livros sobre etiqueta, comportamento e outros assuntos, e a nova obra tem tudo para ser um sucesso igual.

A obra conta com a participação de chefs renomados que representam as regiões e ainda compartilham sugestão de cardápio



Com um texto leve e enriquecedor, Claudia traz o assunto da gastronomia e da cultura brasileira de forma simples e muito bonita. O livro foi lançado pela Editora Senac São Paulo e apresenta os pratos icônicos de cada região do Brasil, mostrando ingredientes, receitas e lindos pratos. O resultado disso lembra o leitor de quanto o país é rico e precisa ser valorizado.

Claudia Matarazzo é jornalista, escritora, apresentadora de rádio e televisão



“A comida e os sentimentos que ela desperta falam com as pessoas – e vão direto ao que lhes é mais sagrado: lembranças afetivas e antigas. Entender a história da comida regional foi uma linda viagem por lugares que já conhecia, mas com outro olhar. Não pretendo ditar as regras da comida regional brasileira, ao contrário: a ideia é mostrar como cada região tem sua maneira de cozinhar, servir e comer – e dar a quem lê este livro a oportunidade de saborear esses pratos”, explicou a autora.

Há mais de 25 anos, Claudia vem ministrando cursos e palestras em grandes empresas sobre Etiqueta Profissional e na Internet, Organização de Eventos e Refeição de Negócios formais e informais, entre outros



Com essa nova obra, Matarazzo fará o leitor fazer uma verdadeira viagem no tempo, com histórias do período colonial e do Império, mostrando que a gastronomia de cada região tem um mix de influências que foram sendo geradas ao longo dos séculos. Se tem algo que a autora acredita após ter conhecido tanto sobre a área é que não há culinária mais rica que a brasileira.

Ficha técnica:

Mesa Brasileira: guia para degustar e servir melhor nossa comida regional

Autora: Claudia Matarazzo

Preço: R$ 110

Onde comprar: Livraria Senac