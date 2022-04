Aprenda a fazer a make que Viviane Araújo usou como Rainha na Sapucaí do Carnaval 2022

A maquiagem foi assinada por Vult e o beauty artist Junior Mendes

O Carnaval 2022 finalmente começou e vários looks e maquiagens estão chamando atenção na avenida. Quem brilhou e deu o nome na noite desta sexta-feira, 22, foi a “Rainha das Rainhas”, Viviane Araújo, junto à escola de samba do coração, o Salgueiro. Ela usou uma maquiagem incrível e super acessível para todos conseguirem copiar.

Esperando o primeiro filho, Vivi estava radiante, com um brilho ainda mais especial por desfilar grávida, o que era um sonho dela. A marca responsável por ajudar no glow foi a Vult, patrocinadora do Salgueiro até 2023, e o responsável por desenvolver a make foi o renomado beauty artist Junior Mendes.

“Uma mulher guerreira com traços marcantes e uma maquiagem dramática, com olhos esfumados. É uma pintura esfumada com laranja e vermelho. Nos lábios, usei um rosa queimado e iluminei com sombra rosada para dar mais volume”, contou Junior. Para quem quiser copiar, nos olhos da Rainha ele usou a paleta Hashtag e a caneta delineadora Preto Lacre, nos olhos e na boca foi usado o batom Vult Disney Princesas e Vilãs Multiefeitos Cruella. Para finalizar, o maquiador optou pelo blush Vult Disney Seja Gentil e Tenha Coragem Cinderela.

A marca de cosméticos aproveitou para lançar a campanha “Carnaval Além da Avenida”, que apoia e investe no ecossistema que compõe o grande evento ao longo de todo o ano.

“Essa campanha com certeza agrega muito para o Salgueiro e dá uma outra visibilidade para o nosso carnaval e para todo o trabalho feito para além da avenida. O convite foi através da escola, que fechou parceria com a Vult, e daí surgiu o meu nome, porque foi dito que Salgueiro e Viviane são uma coisa só. Então não teria como eu não representar a escola nessa parceria, ainda mais falando de maquiagem, que eu amo, e de Vult, que era uma marca que eu já consumia há muito tempo”, contou Vivi sobre o convite para fazer parte da campanha.