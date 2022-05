Aprenda 3 receitas caseiras incríveis de máscaras faciais feitas pela especialista Priscila Miguel

Tem máscara hidratante, esfoliante e até para tratar espinhas

A paulistana e ex-dona de salões de beleza, Priscila Miguel, lançou o projeto “ParadaDeBeleza”, com o objetivo de viajar o mundo mostrando técnicas e produtos de cuidados pessoais mais usados, incentivando assim o amor próprio das mulheres. Para ajudar a mulherada em casa, a especialista em beleza divulgou três receitas caseiras de máscaras faciais.

“Eu amo tudo que envolve beleza, adoro uma pele bem cuidada, adoro falar das minhas experiências que deram ou não certo. Eu amo conhecer tudo que tem de novo quando o assunto é beleza”, disse Priscila (Fotos: Lucas Garcia e Arquivo Pessoal)



Mesmo quem tem uma rotina fiel de skin care pode ser tentada a parar o tratamento durante o inverno. Mas, como forma de incentivo, Priscilla deu várias dicas incríveis sobre cuidados com a pele, o que deve ser feito com ainda mais precisão durante o tempo frio.



“No inverno precisamos ter um cuidado diferente do verão. Uma dica super importante e não custa nada: hidratar de dentro para fora, ou seja, tomar bastante água ajuda muito. Outra dica é evitar banhos muito quentes, a água quente dificulta que o manto lipídico mantenha a umidade da pele. Além disso, use hidratantes para seu tipo de pele no mínimo duas vezes ao dia, assim ela não fica ressecada”, explicou a especialista.

Para quem está querendo economizar, mas ainda deseja tratar da pele, a influencer indica fazer máscaras faciais com ingredientes que tem em casa (Fotos: Lucas Garcia e Arquivo Pessoal)



A influenciadora também faz questão de defender a necessidade de manter uma rotina de cuidados com a pele dentro de casa. “São inúmeros os benefícios ao cuidar da pele e tudo vai depender de qual tratamento ela precisa. Tratando dela, notamos uma melhora na oleosidade, redução da acne, remoção de peles mortas, evitando irritações, melhorando a textura, entre outras vantagens”, afirma.



Além das máscaras faciais caseiras, Priscila explica que também é necessário lavar o rosto duas vezes ao dia, tonificar ou passar um adstringente – isso depende da pele – e ainda usar uma vitamina C e um sérum hidratante, além do protetor solar. Só com esses produtos a pele já agradece e muito!

Confira o passo a passo das máscaras:

Máscara para tratar espinhas:

Super fácil, vai ajudar a melhorar a inflamação da pele e renovação celular.

Ingredientes:

2 colheres de leite

2 colheres de borra de café

Misturar bem e aplicar na pele limpa. Deixar agir 10 minutos e retirar com água gelada.

Máscara hidratante:

Esta máscara vai hidratar, melhorar a irritação da pele e ajuda a clarear manchas. Tem efeito antibacteriano, já que o iogurte super rico em vitamina A!

Ingredientes:

Meia embalagem de iogurte natural

1 colher de mel

Misturar bem os ingredientes, passar sobre a pele e deixar agir 10 minutos. Lavar com água e seguir com o tratamento de costume.

Máscara esfoliante:

Possui ação antioxidante, hidratante e emoliente, além de ajudar a remover impurezas e controlar a oleosidade.

Ingredientes:

1 xícara de água

2 colheres de borra de café

Misturar passar no rosto massageando suavemente por dois minutos. Retirar totalmente em água abundante

1 vez por semana é o ideal.