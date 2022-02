App de TV por assinatura on-line tem mais de 60 opções no portfólio e 300 mil downloads

O aplicativo Guigo TV é o primeiro do Brasil com TV paga via internet

A internet se tornou algo comum é imprescindível na realidade de muitos brasileiros. As pessoas pagam contas, fazem compras e até encontram o amor através de aplicativos. A televisão acabou dando lugar aos streamings, mas o Guigo TV é perfeito para quem não quer deixar de lado a programação da televisão.



Contando com mais de 60 opções de canais no portfólio, a Guigo TV completou três anos em 2021 e já é um grande sucesso. O objetivo da empresa é democratizar a televisão paga e o aplicativo já é considerado uma das melhores soluções de IPTV do Brasil, de acordo com sites de tecnologia, como Canaltech e Oficina da Net.

A Guigo TV está disponível para smartphone e tablet (Android ou iOS), Smart TV (Samsung, LG e Android TV), TV BOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast e navegadores de internet



“Os estados onde temos mais assinantes são: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, respectivamente. É interessante escutar o cliente diretamente. São desses dados e da aproximação com o consumidor final que tiramos insights para trazer novos conteúdos e desenvolver estratégias que atendam às necessidades do mercado, como é o caso da solução para ISPs”, conta Renato Svirsky, fundador da Guigo TV.

O app da Guigo TV, criado por Renato, permite que o assinante assista ao vivo a mais de 60 canais nacionais e internacionais de forma 100% legal



De acordo com o último levantamento da empresa, o objetivo deles de democratizar o acesso à TV paga tem se concretizado. A pesquisa revelou que, no início de 2021, 60% do público do aplicativo pertencia entre as classes sociais C e D, com idade entre 18 e 34 anos. O estudo mostrou que o que mais chama atenção do público para o Guigo TV é a mobilidade de ter um formato 100% on-line que pode ser assistido em 10 plataformas diferentes com um preço acessível.



A Guigo tem um catálogo de novelas mexicanas em VOD (vídeo por demanda)



Para 2022, os assinantes podem esperar ainda mais melhorias no aplicativo, como a inclusão de novos canais. O objetivo da empresa é dobrar o número de parceiros provedores de internet e investir em tecnologia para sempre aperfeiçoar a experiência do usuário. “Tudo isso irá refletir na melhor entrega do nosso serviço, no crescimento do atendimento, em novas parcerias de distribuição com os integradores e na chegada de novos assinantes”, completa Renato.