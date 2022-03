Após ter entrevista do morador de rua que foi agredido vazada, Band afirma estar investigando o caso

A emissora afirma que foi aberto um processo de investigação a fim de descobrir o responsável, que será devidamente punido

Diante da repercussão do vídeo que circula na internet de uma entrevista do morador de rua que foi espancado por um personal trainer que o acusa de ter abusado sexualmente de sua esposa, a Band esclarece que essa entrevista não foi ao ar. Trata-se de um trecho de uma gravação que vazou do sistema interno da emissora de maneira ilegal e mal-intencionada.

Foi aberto um processo de investigação a fim de descobrir o responsável, que será devidamente punido.

A Band repudia o compartilhamento do vídeo.