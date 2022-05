Após sofrer por anos com espinhas, Lucas Nogueira conta os segredos para manter a pele perfeita

O influenciador faz alguns procedimentos de ponta no Espaço Nova Derma, em São Paulo

Está buscando a pele perfeita, mas não sabe por onde começar? O influenciador digital Lucas Nogueira está conseguindo o resultado ideal para ele com uma combinação de cuidados em casa, procedimentos estéticos e produtos para o que a pele dele necessita. Em entrevista ao Jornal de Brasília, o youtuber compartilhou algumas dicas do que tem feito e usado.

Lucas e uma das donas do Espaço Nova Derma. O influenciador afirma que a clínica tem um ambiente bem natural e relaxante, tratando o interior e o exterior



Lucas pode até não ser especialista em peles, mas já estudou muito sobre o assunto para conseguir entender o que seria melhor para ele. Isso porque o influenciador sofreu com espinhas de 4º grau na adolescência, mas conseguiu reverter a situação há alguns anos. Hoje, ele tem rosácea, que é uma doença inflamatória que deixa a pele do rosto avermelhada, inchada e, em alguns casos, com caroços.

Confira algumas das coisas que o influenciador faz para melhorar a saúde da pele dele.

• Hidratação

Essa é uma coisa importante para qualquer tipo de pele, seja seca, mista ou oleosa. Lucas garante que sempre faz questão de deixar o rosto muito bem hidratado e usa o Nutrel Balm, um creme hidratante especial para quem tem rosácea. É importante que cada pessoa encontre o produto ideal para agregar no seu tipo de pele.

“Faço bastante hidratação na semana, ainda mais no frio. É o momento que mais precisamos hidratar porque estamos tomando banhos quentes, o vapor da comida no prato é quente, tudo isso desidrata a pele e assim ela envelhece mais rápido”, explica Nogueira.

No Youtube, Lucas já ensinou a fazer uma limpeza de pele caseira

• Procedimentos estéticos

Essa é uma parte importante para quem quer melhorar a pele e prevenir um envelhecimento precoce da face. Lucas faz questão de falar que faz os procedimentos no Espaço Nova Derma, clínica de dermatologia de alta performance, que recebe vários famosos e que o youtuber indica para todos os seguidores.



Todo mês, o influenciador faz questão de fazer duas limpezas de pele. Regularmente, Lucas faz também microagulhamento, que melhora a textura de pele, as sequelas da acne, e diminui os poros dilatados e as linhas de expressão. Durante o inverno, ele aproveita para fazer procedimentos com laser. “Todo laser que machuque muito a pele, ela vai manchar facilmente. Então, se fizermos no verão, acaba aumentando os riscos de manchar a pele”, explica.

O influenciador também já fez outros famosos procedimentos, como preenchimento labial e de mandíbula



O youtuber afirma que, a partir dos 25 anos, as pessoas começam a perder 1% de colágeno, por isso ele já está fazendo procedimentos para repor essa proteína, responsável por manter a pele firme, sem flacidez. É por isso que Lucas faz lasers específicos para repor o colágeno e também faz o procedimento sculptra. “É um procedimento caro que dá resultado a partir de quatro meses. É um bioestimulador de colágeno”.

Lucas indica o “Laser CO2 Fracionado”, que é uma tecnologia ablativa indicada para o tratamento de flacidez corporal, rejuvenescimento facial, além de tratamentos para olheiras, estrias, manchas, cicatrizes de acne e hipertróficas

• Produtos manipulados

Por tudo que já viveu na adolescência, hoje Lucas entende que precisa de produtos ideais e que foram feitos especialmente para pele dele. Por isso, o influenciador manipula alguns produtos, garantindo assim o melhor resultado. “Minha rosácea é muito forte, então a maioria das vezes eu faço tratamento para esconder ela. Uso produtos para poder controlar, como um produto chamado rozex.

• Argilas

Em casa, o influenciador adora fazer uso de diferentes tipos de argilas, como a verde, branca e preta. “A argila verde seca as espinhas, trata as olheiras, manchas e faz um lifting facial sem precisar sair de casa”, afirma.