Após sofrer bullying por espinhas, hoje influenciador Lucas Nogueira ajuda pessoas no tratamento

Ele faz vídeos no YouTube para dar apoio e dicar para quem passa pelo mesmo problema

A vida pode não ser fácil em vários aspectos, mas o influenciador Lucas Nogueira mostra que há como passar por cima de tudo isso e vencer de uma forma extraordinária. A vida do youtuber começou com muitos problemas, envolvendo até agressão, mas sendo sempre verdadeiro com ele mesmo, Lucas superou os obstáculos e hoje é uma das maiores referências da internet quando o assunto é beleza.



Quem via Lucas quando era mais novo não imaginaria que ele se transformaria em ponte de ajuda para pessoas que querem se sentir melhor com elas mesmas. O influenciador tinha espinhas em 4º grau, que é um dos piores, a ponto da pele criar bolhas no rosto. Por isso, Nogueira sofreu bullying na escola e era fortemente criticado.





Nogueira tem 155 mil seguidores no Instagram e mais de meio milhão no YouTube



“É bem complicada a história, nunca me imaginei no ramo da beleza. As pessoas me batiam, eu era excluído o tempo todo, ninguém queria ficar perto de mim e me ofendiam sem parar de aberração. Ao sair na rua todo mundo apontava pra mim, chegou ao ponto que me dava vergonha de entrar no ônibus pra voltar da escola”, contou o influenciador.

Vindo de uma família muito humilde, Lucas não conseguiu fazer o tratamento adequado na infância e adolescência. Depois de muito tempo ele foi em uma dermatologista e descobriu que poderia pegar o remédio roacutan no postinho. “O processo é burocrático, requer exames de sangue e diversas assinaturas para provar que estava ciente dos riscos. E foi esse tratamento que mudou completamente a minha vida”.



O tratamento foi positivo e Lucas conseguiu ir mudando sua história aos poucos. Com isso, ele começou a produzir vídeos para o YouTube no intuito de ajudar outras pessoas. “Peguei toda a minha história, superei, perdoei as pessoas que me machucaram e transformei ela para ajudar as pessoas que passam pelos mesmos problemas e não possuem voz, ajuda e informação para buscar o tratamento ideal”.



“Já parou para pensar que você tem todos os motivos do mundo para sorrir e se sentir bem?”, questiona Lucas em um de seus vídeos



Durante a entrevista, Lucas revelou que até se emociona quando se lembra da trajetória que passou. “Me emociono toda vez que lembro que com uma história tão dolorida como a minha posso proporcionar momentos tão felizes para a minha família com o dinheiro do meu trabalho”. Hoje, além de ser uma referência no assunto, Nogueira quer continuar tocando e mudando vidas através dos vídeos.