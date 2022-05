Após saída da RedeTV!, Millena Machado fecha contrato com a Band

A jornalista apresentará dois programas em Brasília-DF

Na última semana foi anunciado para a imprensa o encerramento do contrato da apresentadora Millena Machado com a RedeTV!, onde apresentava há quase um ano um telejornal ao lado de Augusto Xavier. Já na manhã desta terça-feira, 31, foi divulgado que a jornalista está dando novos passos na carreira junto a Rede Bandeirantes na TV Empreender.

Millena ficou quase um ano à frente do RedeTV! News



Em entrevista, Millena revelou que a saída da RedeTV! não foi marcada por nenhuma polêmica, pelo contrário. A jornalista contou que foi algo pensado e planejado há muito tempo junto com a direção do programa. “Foram oferecidos em momentos distintos a apresentação do novo ‘Leitura Dinâmica’ e também do novo RedeTV! News, eu analisei as propostas e declinei. E a casa compreendeu meus motivos de não renovação, o meu encerramento se deu de forma amistosa”.

Com mais de 20 anos de carreira na televisão, a jornalista já passou por oito emissoras e sai sempre deixando as portas abertas



Questionada sobre o futuro, a jornalista disse que gostaria de continuar fazendo TV e que estava aberta a novos projetos. E parece que Millena encontrou sua nova casa. Fontes confirmaram que a Band fez uma proposta para apresentadora e que ela assinou nesta terça-feira o contrato com a emissora para ser âncora principal da TV Empreender, novo canal do Grupo Band que estreará na TV paga, sendo focado em conteúdos para empreendedores.

“Sobre o futuro, eu quero continuar fazendo TV, tanto faz o segmento, jornalismo ou entretenimento. Mas novos formatos também me atraem, inclusive a internet. Então, estou aberta”, disse Millena após a saída da RedeTV!



Ainda não há muitas informações sobre o programa, mas já se sabe que Millena está em Brasília-DF, onde atuará a partir de agora. Além de âncora do canal, a jornalista também terá um programa de entrevistas. Apesar da apresentadora estar nesse novo canal, TV Empreender, não é descartada a participação dela em outros canais do Grupo.