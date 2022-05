Após saída da RedeTV!, Millena Machado fala sobre a 3ª passagem pela emissora

Como de costume, a jornalista afirma que está saindo com as portas abertas

Após quase um ano à frente da apresentação do RedeTV! News, onde dividia a bancada com Augusto Xavier, Millena Machado deixa a emissora. Apesar da saída repentina para o público, a jornalista afirma que tudo já estava sendo conversado nos bastidores e afirmou que não abandonou a RedeTV!. Confira a entrevista completa com a apresentadora:

Analice Nicolau pergunta: Porque você saiu da RedeTV!? Já tem novo projeto em vista? Quais são os seus planos de carreira?

Millena Machado responde: Só fechei um ciclo, e essa é uma característica forte e pessoal minha, sair primeiro para depois entrar. Eu gosto de conduzir a vida e a carreira com ética, transparência e seriedade, por isso sempre ficam portas abertas em todo lugar por onde passo, graças a Deus! E como só sei agir assim, com a RedeTV! não seria diferente. Aliás, não foi uma surpresa para direção de Jornalismo. Desde o início do ano conversávamos sobre as minhas possibilidades dentro da TV, novos projetos, inclusive. E foram oferecidos em momentos distintos a apresentação do novo “Leitura Dinâmica” e também do novo RedeTV! News, eu analisei as propostas e declinei. Faz parte! E a casa compreendeu meus motivos de não renovação, o meu encerramento se deu de forma amistosa. Sobre o futuro, eu quero continuar fazendo TV, tanto faz o segmento, jornalismo ou entretenimento, porque sou boa nisso e tenho histórico eficaz e efetivo de elevação de audiência nos projetos que eu assumi. Mas novos formatos também me atraem, inclusive a internet. Então, estou aberta!

AN: Você passou por oito emissoras e seu nome nunca foi tema de boatos. Mas, parece que desta vez ficou clima de tristeza na redação, sensação de abandono.



MM: Estou pensando aqui, verdade, essa é a primeira vez, em 20 anos de televisão, que comento um desfecho profissional. Minhas saídas são tão planejadas e respeitosas que nunca ficam arestas para aparar. Então, deixa eu enfatizar: não abandonei a RedeTV!, nem fãs e nem colegas de trabalho. Neste caso, aconteceu que por estar próximo do fim do meu contrato e também perto da estreia das mudanças (horário, formato…), foi apenas me passado que não seria interessante para emissora eu terminar o contrato trabalhando, o que lamento, mas respeito. A minha vontade era a de ir até o final, apresentar até o último dia e me despedir com carinho de cada um dos meus colegas de trabalho e adequadamente dos espectadores. Por isso para o público ficou a impressão de que sai do ar de repente. Mas logo vou publicar algo nas minhas redes sociais especialmente dedicado aos espectadores. Eles merecem receber a reciproca de carinho. E os colegas de trabalho devo revê-los em breve!

AN: E como foi essa sua passagem pela RedeTV!, então? Porque a sua saída está sendo muito sentida dentro da emissora?



MM: Acho que deixei muitos órfãos, isso sim! (risos) brincadeira à parte, é que eu me envolvo pra valer em tudo o que me dedico a fazer. Eu chegava pra trabalhar com energia lá em cima, sabe? Cumprimentava cada um, olho no olho, desejando bom trabalho a todos. Costumava ser conselheira e mentora, escutava com atenção os profissionais e dava várias dicas aos jovens aprendizes. Eu só sei trabalhar com paixão! E me sinto feliz em ser útil, em poder contribuir e em compartilhar minhas experiências e meus aprendizados. Acho que essa vibração passa para as pessoas. E também me relacionava muito bem com profissionais de todas as áreas da TV, indiquei clientes, consegui parcerias. Então, fiz muitos novos amigos! E tenho recebidas tantas mensagens amistosas dos colegas de emissora, muito especial e valioso tudo isso! Só sai há dois dias e já sinto saudade de todos… Acredita?!

AN: O que fica desta experiencia profissional? Se pudesse fazer um balanço, que pontos você destacaria?



MM: Só coisa boa! Fiquei um ano, completaria em junho. Sempre à frente do RedeTV! News, ao lado do Augusto Xavier – o príncipe do jornalismo – um profissional competente, ponta firme, generoso e muito parceiro. Juntos passamos por duas grandes mudanças de uma vez, troca do cenário, real por virtual, e troca de horário, das 19h30 para 21h30. E fomos muito bem, a equipe inteira responsável pelo telejornal (jornalistas e técnicos) é comprometida e realizadora. Estávamos dando pico de 1,5 pontos, considerada boa entrega de audiência para os programas da casa. O RedeTV! News é bem feito, tenho orgulho da equipe e desejo sucesso à nova grade. Particularmente, essa temporada foi boa para eu retornar ao vídeo, fiquei quase 3 anos fora do ar, sentia falta! E boa também para eu perceber que não perdi a cumplicidade com a câmera e ver que o que se aprende não se esquece. Mesmo depois de 8 anos afastada do telejornalismo, dedicados ao entretenimento pra falar de carros na tv, eu ainda sei apresentar jornal! Aliás, estar ao vivo é minha grande paixão.

AN: Voltaria pra RedeTV!?



MM: Com certeza! E quantas vezes eles me convidarem! Minha decisão pela não renovação foi muito pontual, trata-se apenas deste momento, pessoal meu e estratégico da TV. E essa foi minha terceira vez lá, o que demonstra o respeito e a admiração mútuos, que os dois lados cativam há anos! Sou muito feliz por estar construindo essa relação forte, ética e saudável, a RedeTV! vai sempre morar no meu coração.