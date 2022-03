Após quebrar em 2020, Sabrina Soares dá a volta por cima e se torna rainha do marketing na Bahia

Hoje, ela faz treinamentos da área voltados para mulheres que querem mudar de vida

Desde que começou a carreira, Sabrina Soares sempre foi empreendedora e alçou altos voos. Não é à toa que sempre fez sucesso com o que trabalho. Em 2020, a empresária se viu perdida com os negócios e acabou perdendo tudo, mas deu a volta por cima com o marketing digital e hoje é uma das maiores referências da área.



“Um grande diferencial meu, mas que só fui conquistar a pouco tempo é saber que tenho uma força gigante, capaz de me fazer conquistar o mundo”, disse Sabrina



Sabrina e o marido sempre tiveram um lado empreendedor muito forte e faziam diversos investimentos. Em 2020, o principal negócio da empresária era uma loja, mas com a pandemia a empresa acabou quebrando, assim como todos os outros investimentos do casal. Nesse momento, Soares se viu perdida e precisou voltar vender tudo, voltar a morar com a mãe e contar com a ajuda do auxílio emergencial do governo, mas havia luz no fim do túnel.



“Fomos ao fundo do poço e eu não conseguia emprego, mas em maio de 2020 eu caí de paraquedas no marketing digital. Eu nunca tinha ouvido falar nisso e comecei a ver que tinham pessoas ganhando dinheiro pela internet, aí meu irmão comprou um treinamento para eu aprender. Em julho de 2020 eu iniciei o trabalho no marketing”, contou Sabrina.

Agora, em 2022, Sabrina começou um projeto especial de treinamento para mulheres



A empresária viu no marketing digital uma forma de mudar de vida e conseguiu. Ela estudou muito e rapidamente se tornou referência na área, começando até a fazer mentorias. De julho de 2021 e dezembro, ela teve seis turmas cheias. Agora, em 2022, Sabrina começou um projeto especial de treinamento para mulheres.



“Eu sou mãe, sou mulher e 99% do meu público é feminino. Eu sempre levo para as minhas redes sociais essa questão de eu ser filha, mãe, empresária, esposa, dona de casa… isso acabou me aproximando muito das mulheres e eu vi que as mulheres se veem no meu passado. Por isso, temos uma troca de experiências e eu mostro que elas podem sim ter a vida transformada”, explica.



Para o futuro, Sabrina pretende continuar fazendo as mentorias e treinamentos, mas quer ainda mais. A empresária acredita que em breve conseguirá fazer encontros presenciais e imersões para garantir um resultado ainda melhor para aquelas que querem ter a vida transformada pelo marketing digital.