Após quase 2 meses internado, morre jornalista e cineasta Arnaldo Jabor

Ele estava lutando contra as complicações de um AVC

O Brasil perde nesta terça (15) uma pessoa de destaque que fez sucesso no mundo cinematográfico e da comunicação. Arnaldo Jabor estava com 81 anos e foi internado no dia 17 de dezembro em um hospital de São Paulo-SP após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele deixa três filhos e um grande legado na carreira.

O comunicador trabalho em várias TVs e rádios como comentarista e colunista



O jornalista trabalhou em várias áreas, como técnico de som, crítico de teatro, roteirista, comentarista em telejornais e diretor. Ele fez história no país com trabalhos realizados desde o início dos anos 70, época em que havia uma pressão política enorme em cima dos profissionais da imprensa e entretenimento.



Arnaldo era muito eclético sobre os assuntos que abordava, trazendo desde política até sexualidade



O primeiro curta-metragem de Arnaldo foi “O Circo”, em 1965. Ele chegou a fazer vários filmes, sendo o último em 2010, “A Suprema Felicidade”. O trabalho do cineasta sempre se tornava referência, não é à toa que ele levou vários prêmios para casa, como o Urso de Prata do Festival de Berlim, o Kikito de Ouro por Melhor Filme no Festival de Gramado, entre outros. O jornalista também deixa para história do país oito livros.

O último livro lançado pelo autor foi um coletânea com os melhores textos, “O Malabarista”, lançado em 2014



Arnaldo nasceu no dia 12 de dezembro de 1940, no Rio de Janeiro, e morreu nesta terça-feira, 15, em São Paulo-SP. Jabor sempre valorizou e incentivou a cultura, a arte e o jornalismo brasileiro, isso será lembrado através do trabalho deixado pelo cineasta.