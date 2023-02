Após perder guarda da filha, influencer revela que foi agredida pelo ex-companheiro

Na última quinta-feira (02), o podcast “Vaca Cast”, apresentado por Evelyn Regly, recebeu a influenciadora digital acreana, Ludmilla Cavalcante

A blogueira está há mais de dois anos enfrentando uma batalha judicial com o pai da sua filha Antonella, para conseguir recuperar a guarda da menina. Com a hashtag #justiçaporantonela, a blogueira fez uma campanha na internet, que teve repercussão por todo o país. Desde então, ela mantém os seguidores informados sobre as etapas do processo.

“Nas 38 páginas, o juiz simplesmente coloca uma venda e ignora tudo que a gente colocou nos altos. Eu estou pedindo para ele olhar para o meu processo não como se aquilo fosse só um papel. É para ele ler e entender que aquilo ali é a vida de uma criança de 3 anos, ver de fato qual o maior interesse da criança, que não é ficar lá, longe de mim e da irmã”, relatou.

Nos comentários da plataforma YouTube, a influencer recebeu a empatia e apoio dos fãs

Durante todo esse processo, a influenciadora conta que por diversas vezes teve seu nome difamado, tanto por Márcio quanto das pessoas da sua cidade.

“No processo ele mente, eu provo, mente de novo e eu provo. Ele diz que eu sou drogada, faço programa e tenho Only Fãs. Que viajava para se prostituir e deixava a minha filha em perigo, mas não provou nada”, falou.

O podcast “Vaca Cast” é conduzido pela também influenciadora Evelyn Regly

Durante a entrevista, Ludmilla também revelou detalhes do seu antigo relacionamento com o pai da criança, o empresário Marcelo Calixto, dizendo que vivia uma relação tóxica, onde por diversas vezes foi agredida verbalmente e fisicamente pelo seu ex, até mesmo grávida.

“O amigo dele comprou cerveja que ainda estava quente e colocou na geladeira. A minha parte que era cuidar da comida eu fiz. Ele chegou e já gritou comigo e eu disse que não tinha que brigar comigo por causa da bebida, pois não tinha culpa. Falei, compra gelo e põe na bebida e pronto. Aí ele me deu um tapa na cara”, revelou.