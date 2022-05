Após passar pelo “Ídolos Kids” e pela série “Sob Pressão”, aos 21 anos, Giulia Ayumi faz sucesso em “Além da Ilusão”

A atriz contou que a arte esteve presente na vida dela desde que era novinha

Você pode até não lembrar, mas com certeza já ouviu a doce voz de Giulia Ayumi antes. Ela já participou de dois programas musicais e hoje está na TV Globo com o papel de Ritinha, em “Além da Ilusão”. Crescendo sob os holofotes, a atriz contou um pouco sobre sua trajetória e o trabalho que tem feito atualmente.

A forte influência da arte na vida atriz veio através do pai, que é músico e cantor (Fotos: Nathalie Wisbeck)



A carreira de Giulia começou em 2012, no ‘Ídolos Kids’. No ano seguinte, ela também participou do ‘Canta Comigo’, outro programa da Record TV. Com um curso de teatro, Ayumi acabou ganhando espaço como atriz e participou de ‘Sangue Bom’, em 2013, do seriado ‘Sob Pressão’ e do filme ‘Ela Disse, Ele Disse’, além de ter dirigido a websérie ‘Condomínio do Barulho’, disponível no YouTube.

Sobre trabalhar com Rafael Vitti e Larissa Manoela, a atriz revelou: “Eles são pessoas incríveis, é realmente divertido e leve trabalhar com os dois, são grandes nomes da nossa geração de atores”



Atualmente, com apenas 21 anos, Giulia já tem uma carreira brilhante e está atuando agora ao lado da Rafael Vitti e Larissa Manoela na novela ‘Além da Ilusão’. “Os processos são diferentes. Novelas de época demandam mais tempo e cuidado, os figurinos são mais complexos. É mais trabalhoso do que as obras mais atuais. Falar como uma jovem dos anos 40, com o português limpo e correto, tem sido minha maior dificuldade, mas confesso que é divertido”, afirma a atriz.



Mas, Giulia se sente realizada com tudo que tem feito, até porque desde pequena a atriz já sabia que gostaria de trabalhar no mundo artístico. “Quando tinha 7 anos, falei pra minha mãe que queria fazer teatro. Ela me enrolou na esperança de que eu esquecesse, mas peguei a lista telefônica, escolhi três escolas e dei para ela ligar. Então, desde de muito nova, a arte esteve presente na minha vida”, contou.

“Confesso que tem três nomes que são, pra mim, uma fonte de inspiração: Taís Araújo, Adriana Esteves e Giovanna Antonelli”, revelou Giulia



A atriz também já participou de concursos de beleza e abriu, juntamente com Apollo Costa, um curso de atuação livre Monte Olimpo, para pessoas de todas as idades. Para o futuro, Giulia tem grandes sonhos. “Minha maior meta é ser um modelo para as próximas gerações, assim como Sophie Charlotte e Fernanda Vasconcellos foram para mim. A gente sempre tem que crescer, e meus projetos futuros são todos em prol de fazer esse sonho virar realidade”, concluiu.