Após o sucesso do primeiro final de semana do Camarote N1, Dudu Melo se prepara para MITA Festival

Empresário e RP levou nomes como Larissa Manoela, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Caroline Dallarosa para a Marquês de Sapucaí

A folia ainda nem acabou, mas Dudu Melo já se prepara para mais um desafio: o MITA Festival. Programado para ocorrer em São Paulo e no Rio de Janeiro, o evento terá de MPB ao punk e promete experiências inesquecíveis. Para o promoter, que está responsável pelo mailing de famosos do festival, a ideia é trazer a mistura de gêneros musicais também para o público:

“A construção do line up misturou artistas em ascensão, como o Tom Misch, com Gorillaz, por exemplo. E para nossos convidados, tentarei seguir a mesma linha. Acho super importante esse contato de artistas mais novos com quem já tem anos de bagagem, principalmente, curtindo festivais”, conta.

Também responsável pela lista do Camarote N1, que foi sucesso no primeiro fim de semana de desfiles na Marquês de Sapucaí, ele atribui os louros a boa relação que mantém com seus clientes e famosos.

“Pude contar com a presença de figuras incríveis durante os dias de folia, como a Larissa Manoela e Carol Dallarosa, que estão arrebentando na novela das seis, Bruno Gagliasso, Pathy Dejesus, Valesca Popozuda e tantos outros que abrilhantaram a festa. Fui bem cuidadoso ao escolher os convidados e ver o resultado disso sendo positivo e as pessoas completamente satisfeitas é algo completamente gratificante”, pondera.

O MITA – Music Is The Answer ocorrerá em dois fins de semana: 14 e 15 de maio, na Arena Spark, em São Paulo, e 21 e 22 de maio, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Entre os artistas já confirmados, estão Gilberto Gil, Marcello D2, Gorillaz, Rüfus du Sol, Marcos Valle e Two Door Cinema Club.