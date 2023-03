Após mobilização na web, Coldplay convida fã autista para show

A banda que teve que adiar a turnê que aconteceria ano passado, está de volta ao Brasil em 2023 e comove o país com atitude nobre

Os donos do hits “Yellow”, “Paradise” e tantos outros, estarão de volta ao Brasil ainda no mês de março para temporada de shows que aconteceria em 2022, mas teve que ser cancelada por motivos de saúde envolvendo o vocalista Chris Martin.

Tudo começou com o tweet da jornalista Beth Moreno que divulgou a história de Murilo

Os shows foram muito aguardados pelos fãs, mas a história de um fã em especial comoveu a web. Se trata de Murilo, fã de Coldplay que tem autismo e, recentemente foi diagnosticado com outra síndrome que pode fazê-lo perder a visão total em pouco tempo. Ou seja, essa poderia ser a última chance para Murilo ver a sua banda favorita ao vivo.

Shows da banda Coldplay estavam marcados para 2022, mas tiveram que ser adiados por motivos de saúde do vocalista Cris Martin

A jornalista Beth Moreno, também muito comovida pela história de Murilo, utilizou a sua conta oficial no twitter para pedir aos seus seguidores que marcassem a conta oficial da banda no Brasil para que eles pudessem conhecer Murilo. No tweet em questão, Beth divulgou um trecho da live onde Murilo aparece cantando “Magic”, um dos hits de Coldplay.

Final feliz: Murilo e toda família irão para o show da banda Coldplay

O pedido de Beth viralizou, o trecho compartilhado chegou a mais de 90 mil visualizações e o objetivo foi cumprido. A jornalista veio a público contar que a história terá um final feliz e Murilo irá assistir Coldplay ao vivo. “Gente… DEU CERTO!

A equipe do @coldplay entrou em contato com a família do Murilo e todos vão para o show no dia 18! Obrigada a todos que engajaram e que de alguma forma ajudaram a realizar o sonho do Murilo!”, agradeceu.