Após mais de 13 milhões de pesquisas sobre depressão, agência dá dicas de marketing para a área

Esses dados dão uma ótima direção para divulgação de negócios do ramo na internet

Com a pandemia e o isolamento social, muitas pessoas começaram a sofrer com algumas doenças mentais, como ansiedade e depressão. É importante que os brasileiros encontrem de forma rápida e fácil um caminho para conseguir passar por essas dores. É por isso que o setor que trata esse tipo de doença precisa se destacar nas redes sociais e chamar atenção dos pacientes.

A análise aponta que nos últimos 3 anos, a média de pesquisas por ‘ansiedade’ no Google se manteve 20% acima das buscas em comparação à palavra depressão



Dados da FioCruz revelaram uma alta prevalência de sintomas de doenças mentais em trabalhadores da saúde após a pandemia. Com isso, a Web Estratégica, agência de consultoria em marketing digital, fez uma pesquisa que mostrou que, em 2021, a palavra ‘ansiedade’ foi buscada por 7,5 milhões de pessoas, enquanto ‘depressão’ foi procurada por 6 milhões de brasileiros, sendo 13,5 milhões no total.



O marketing do setor de saúde mental pode ajudar milhares de pessoas que estão sofrendo com a doença sem saber o que fazer



“Com ferramentas que permitem a identificação do que está em alta na internet sobre os mais diversos temas, a WE produz conteúdos otimizados com foco em SEO para seus clientes, resultando em tráfego orgânico e, por consequência, uma maior conversão de vendas nos negócios”, explica Rafael Rez, fundador e CMO da Web Estratégica.

O grande consumo de “vidas perfeitas” no Instagram pode ter ajudado no aumento de pesquisas. Por isso, a plataforma tenta dar sugestões de apoio para quem pesquisa essas palavras na rede social



Esse tipo de análise pode orientar novos rumos para os negócios do setor. Não é à toa que até empresas de outras áreas estão começando a aderir plataformas e iniciativas de cuidado para valorização dos funcionários e melhoria da saúde mental. Por isso, é tão importante estar atento aos dados de visitas e comportamento das pessoas. Assim, o planejamento estratégico e conteúdos da empresa serão ainda mais assertivos.