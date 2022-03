Após lançar 1º álbum, Pedro Sampaio chega nas paradas internacionais e atinge 1 bilhão de streams no Spotify

O DJ tem celebrado nas redes sociais o sucesso das novas canções

A música brasileira tem ganhado força no exterior e um dos artistas que tem levado o nome do país para fora é Pedro Sampaio. As músicas do novo álbum dele, “Chama Meu Nome”, estão entre as mais escutadas do Brasil e também de vários outros países latinos. Os números do DJ subiram lá em cima e ele atingiu a marca de um bilhão de streams no Spotify.

Pedro também assumiu o 1º lugar da lista “Brazil Songs” da Billboard com o hit “Dançarina”, parceria com MC Pedrinho



Com apenas um mês de lançamento do primeiro álbum, Pedro já teve diversas conquistas. Ele está liderando pela primeira vez a parada de músicas mais ouvidas do Spotify Brasil, estando no posto há 15 dias com a música “Dançarina”, parceria com MC Pedrinho. O auge de um milhão de ouvintes na plataforma aconteceu nesta quarta-feira, dia 10.

No lançamento do álbum, quatro músicas presentes na tracklist entraram para o TOP 50 do Spotify Brasil



Pedro já fazia sucesso com hits, como “Sentadão”, “Larissa”, “Chama Ela”, “Fica à Vontade”, “Vai Menina” e “Balança”. As canções já faziam sucesso no Spotify, mas agora as músicas do novo álbum estão entrando até na parada oficial do Brasil na Billboard. Isso fez com que “Chama Meu Nome” se tornassem o álbum pop brasileiro mais rápido a atingir 200 milhões de streams no Spotify.

Com 9,8 milhões de ouvintes por mês no Spotify, Pedro é o 4º maior artista masculino com ouvintes mensais dentro da plataforma



Atualmente, Sampaio é o único artista brasileiro a ter duas músicas simultâneas no TOP 200 da Billboard Global Excl. U.S, tabela que contabiliza os acessos a músicas fora do território estadunidense. As canções são “Galopa” e “No Chão Novinha”, parceria com Anitta.