Após ginástica rítmica, Késsia Luiza mostra seu talento na dança no balé do Faustão

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

O programa “Faustão na Band” está encerrando a sua primeira semana no ar nesta sexta-feira, (21), e quem está colocando todo seu talento na dança, compondo o balé, é Késsia Luiza.

A bailarina é especialista em danças de salão (forró, zouk, salsa, bolero, bachata), jazz e funk A mineira, de 20 anos, já participou de diversos clipes ao longo da sua carreira e é uma sensação no Instagram (@kessia.luiza) com suas danças. Inclusive, seu apelido é “Rainha da Sarrada”. Késsia Luiza mostra seu talento na dança no balé do Faustão A bailarina é especialista em danças de salão (forró, zouk, salsa, bolero, bachata), jazz e funk, e fez ginástica rítmica durante dez anos. Ela também trabalha como modelo fotográfica e influenciadora digital.