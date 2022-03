Após ‘Gênesis’, Marcelo Pio celebra personagem em ‘Reis’, nova superprodução da Record

O ator também voltará para a terceira temporada de ‘Dom’, no Amazon Prime Video

Vinte anos de carreira e muitos motivos para comemorar, incluindo novos personagens. Marcelo Pio celebra duas décadas de vida artística em 2022 e estará em diversas plataformas exibindo seus novos trabalhos. Na Record, após participar de “Gênesis”, ele ganha papel na superprodução “Reis”.

No streaming, voltará para a terceira temporada de “Dom”, no Amazon Prime Video. E, no cinema, aguarda o lançamento de seu primeiro vilão com o filme “O que é meu é meu, o seu é nosso”.

. Marcelo Pio celebra duas décadas de vida artística em 2022 e estará em diversas plataformas exibindo seus novos trabalhos (Divulgação, Record TV/Blad Meneghel)

Ator versátil, produtor, diretor com ampla experiência no Teatro, Cinema e TV, Marcelo – talento empresariado por Ieda Ribeiro – transitou muito bem pelos diversos caminhos da arte em seus 20 anos de carreira. Fez longas premiados com Domingos Oliveira, grande mentor, como “Primeiro dia de um ano qualquer” e com Juliana Reis em “Disparos”. Na novela “A Força do Querer”, da Globo, teve destaque vivendo um detetive da Polícia Federal. Em 2020 filmou a série “Dom”, no papel de um vilão, Delegado Barradas, e esteve em cartaz com o espetáculo digital “#desafiohitchcock” com direção de André Warwar.

“Nestes pequenos 20 anos de caminhada fui muito abençoado, acolhido, trabalhei com os melhores e fui direcionado para o melhor de mim. Sou grato aos personagens que fiz e aos que virão. É uma missão linda poder viver vidas e colorir outras vidas que nos assistem. Sou grato a Deus pelo milagre do dom, das artes e das oportunidades do viver. Que venham mais 20 anos de pura arte e dedicação”, destaca o ator.