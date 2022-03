Após esquenta de ‘São João da Thay’, Victor Veronez planeja super festa junina na Avenida Paulista

Sendo uma referência no meio, o empresário está sempre na lista de convidados das principais festas e no São João da Thay não foi diferente

O esquenta para o São João da Thay aconteceu em grande estilo e reuniu as principais celebridades e personalidades brasileiras no hotel Unique, em São Paulo-SP. Com tanta gente importante é claro que não poderia faltar o empresário Victor Veronez, que tem uma empresa especializada em gestão de carreiras de pessoas públicas.

Em meio ao esquenta e a esse clima de festa e São João, Victor confidenciou que está preparando algo grandioso para a cidade de São Paulo

O empreendedor, que é especializado na área de Tecnologia da Informação, começou a carreira aos 12 anos em uma empresa de consultoria empresarial. Fazendo um ótimo trabalho, ele chamado para ir para uma empresa de cenografia de São Paulo, onde conheceu diversos artistas. Em seguida, ele chegou a abrir algumas empresas, mas o nome Victor Veronez cresceu mesmo quando o jovem começou a gerir a carreira de algumas celebridades.

Sendo uma referência no meio, Victor está sempre na lista de convidados das principais festas e no São João da Thay não foi diferente. Mesmo não sendo próximo da anfitriã, os dois se conheceram no local e posaram juntos para fotos. “O evento foi em prol da UNICEF e foi super bacana! Tinha grandes nomes e foi muito bom para networking”, contou Veronez.

Mesmo não sendo próximo da anfitriã, os dois se conheceram no local e posaram juntos para fotos

Em meio ao esquenta e a esse clima de festa e São João, Victor confidenciou que está preparando algo grandioso para a cidade de São Paulo. Será uma super Festa Junina na Avenida Paulista e em breve mais detalhes serão divulgados. Nesse momento de pós-pandemia, esses momentos são importantes para distrair as pessoas, segundo Victor.