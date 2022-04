Após enfrentar depressão severa, ex-juíza lança livro sincero sobre transtorno mental

O problema fez com que a ex-juíza perdesse 35 quilos

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMG), os transtornos mentais são responsáveis por mais de um terço do número de pessoas incapacitadas na América. Por isso é importante haver uma conversa franca sobre os desafios de conviver com esse tipo de doença, e foi exatamente isso que a ex-juíza de direito, Eliane Oliveira, fez no novo livro.

Eliane Oliveira é graduada e pós-graduada em Direito. Em 1999, ingressou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como juíza de direito. Durante 20 anos, atuou em diversas comarcas do interior paulista até se aposentar em 2019



A ex-juíza se dedicava ao exercício da magistratura até 2012, quando desenvolveu um quadro severo de depressão e não tinha forças nem para sair do quarto. Ela perdeu 35 quilos e precisou se afastar do trabalho. Eliane lutou contra a doença por sete meses e conseguiu se reerguer com ajuda profissional e redescobrindo uma antiga paixão: a escrita.

Como escritora, Eliane tem um estilo marcado pelo dinamismo que se reflete na grande produção de crônicas e contos publicados independentemente



A autora manteve por alguns anos uma página on-line, onde publicava textos assinados com um pseudônimo. Hoje, ela usou a história dela para escrever a obra “Um Caso de Bipolaridade – A roda-viva de se conviver com o transtorno bipolar”, com o objetivo de incentivar o debate sobre a compreensão dos males que afetam a psique humana.

O livro conta a trajetória de uma mulher de 40 anos, profissional bem-sucedida, divorciada e mãe, que convive com o transtorno bipolar



“Inicialmente eu nem pensava em divulgá-lo, por ser uma lembrança dolorosa demais, mas depois pensei em quantas pessoas passaram pelo que passei, sem sequer identificar seu problema para procurar ajuda. É minha missão colocar o assunto em pauta, já que os transtornos mentais são vistos sob a ótica de pouca informação e muito preconceito”, declara a autora.



Para Eliane, o livro representa o fim de um ciclo de doença e cura. Na obra, ela conta a experiência com a depressão e promove o debate promove o debate sobre diferentes doenças relacionadas à saúde mental. Ela também reforça o caminho árduo, mas acessível, do tratamento e da possibilidade de levar uma vida produtiva convivendo com transtornos mentais.

Ficha técnica

Livro: Um Caso de Bipolaridade – A roda-viva de se conviver com o transtorno bipolar

Autora: Eliane Oliveira

Preço: R$ 54,71 (físico), R$ 28,95 (ebook)

Onde encontrar: Clube de Autores e Amazon