Após dois casamentos no civil, Vanessa Jackson se prepara para casar em cerimônia com tudo que tem direito

A cantora subirá no altar ao lado de Fabão Leme em maio deste ano e os preparativos do evento prometem que será uma grande festa.

Vanessa Jackson já foi casada duas vezes no civil, mas segue acreditando no amor. Após ser pedida em casamento por Fabão Leme durante um show em setembro de 2022, a cantora subirá no altar no dia 03 de maio de 2023 para dizer sim ao ex-jogador de futebol. Juntos há um ano, o casal se conheceu em um show e nunca mais se largaram.

Apesar de já ter sido cassada duas vezes no civil, Vanessa Jackson se casará novamente, mas dessa vez haverá uma linda cerimônia. Créditos: Instagram

A cerimônia acontecerá em São Paulo, no Espaço Mosaico (@espacomosaicoeventos), localizado na Granja Viana e contará com presença de familiares, amigos anônimos e famosos. Um dos padrinhos será o casal Netinho de Paula e Jaqueline Aranha. Na lista de convidados, há outros famosos confirmados como Everton (fofoquito), Pepê e Neném e Rodrigo teaser.

Juntos há um ano, o casal se conheceu em um show e nunca mais se largaram. Créditos: Instagram

A organização e assessoria dos parceiros e imprensa ficou a cargo da @rbdecor_assessoria, que fechou vários parceiros renomados para este importante momento do casal. Os responsáveis pela decoração são as equipes da @rudecoracoes e @gihfestas_oficial. O evento contará com uma linda pista de lead da @goldville.eventos. Já na cerimônia haverá uma belíssima @passareladeespelhoss da Kasa decorador.

Quando assunto é comida, o casamento terá opções para todos os gostos, O chef Douglas Volpy (@douglasvolpyoficial) assinará a gastronomia do evento, mas ainda haverá comida japonesa da @torahsushi. O casamento também contará com lindas torres de macarons da @thaismartinsconfeitaria e os doces da mesa do bolo serão da @luchocolates e terão os detalhes da @forminhasdamonica. E para que todos sejam bem servidos, a equipe de garçons ficará a cargo da @ellegance_l.

A cantora subirá no altar no dia 03 de maio de 2023, a cerimônia acontecerá em São Paulo. Créditos: Instagram

Uma das partes mais importantes de um casamento, o vestido da noiva será assinado pelo renomado estilista @charleshermann da loja @victoriaaltacostura. Já os sapatos dos noivos serão confeccionados diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, pelo empresário Gabriel Borges que possui sus marca @gbshoesbr. A noiva irá se arrumar no @mghairdesign e chegará com um lindo volvo da @cs.transportes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A celebração da cerimônia ficará a cargo da Celebrante Lu campos @a_lucampos. Já durante a festa acontecerá a dança dos noivos que é assinada pelo coreógrafo @magoo.grande e ainda terá uma animada roda de samba composta por mulheres, o grupo @elasquetoquem.

Para manter cada momento vivo na memória, a fotografia do evento será assinada pelo @mateusjosan e a equipe de filmagem serão da @photo_sammy_loppes. Além disso, para animar os convidados haverá a febre do momento, a cabine 360 graus da empresa @fusionentretenimentoa. E que para todo mundo se divirta, toda a estrutura de som e iluminação da banda será da Flipe Produções @felipebasili.