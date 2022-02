Após destruição por fortes chuvas, Petrópolis recebe refeições por meio da carreata solidária

Os brasileiros podem e devem continuar doando para ajudar a cidade da região serrana do Rio

Essa semana o Brasil todo se assustou com as fortes chuvas que atingiram Petrópolis-RJ. O temporal causou enchentes e deslizamentos de terra, causando muitas mortes. Agora, o país precisa se unir para ajudar o município. A carreta solidária da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) está ajudando a cidade com comida e lava roupas.



A carreata chegou em Petrópolis nesta quinta-feira, 17, por volta das 12h, com 1500 refeições e a intenção de lavar 500kg de roupas para população. As vítimas também encontrarão atendimento psicológico na unidade móvel, que ficará localizada no pátio da Igreja católica Santo Antônio, no Alto da Serra.



Petrópolis está sofrendo graves consequências por conta do temporal que atingiu a cidade na terça-feira (15)



“Uma das experiências que mais me marcou foi o atendimento que fizemos em Brumadinho. Devido ao tamanho do desastre e a mobilização de voluntariado, eu vivi uma experiência que mudou a minha maneira de pensar e sentir”, relembrou Cristiane Maximiano, coordenadora da unidade móvel.



O caminhão está dividido em 3 compartimentos: o 1º para preparo de alimentação quente; o 2º para lavagem e secagem de roupas; e o 3º para realização de apoio psicológico



Cristiane explicou que a carreata solidária da ADRA já ajudou vítimas de várias tragédias, além de ter prestado apoio ao combate da Covid-19 na pandemia. Em Petrópolis, já foram 80 mortes confirmadas decorrentes de problemas com o temporal. O Corpo de Bombeiros (CB) está trabalhando incansavelmente a procura de outras vítimas que estão desaparecidas.