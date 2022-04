Após cirurgia, influenciadora Bella Pedrosa fica sem quarto no hospital e acusa ‘overbooking’

Seu noivo, Carlos Magno, gravou stories no hospital, questionando a instituição sobre o ocorrido, mas relata que Isabella só foi transferida 2h depois da reclamação

A influenciadora Isabella Pedrosa passou por um procedimento cirúrgico para colocação de próteses de silicone nos seios na quarta, 13 de abril, no Hospital Bom Samaritano, em Maringá/PR.

Porém, segundo relatos do seu noivo e também influenciador, Carlos Magno, nos stories do seu perfil no Instagram, não foi isso que aconteceu. Chateado, Carlos gravou stories no hospital, questionando os responsáveis pela instituição sobre o motivo de não haver quarto disponível para sua noiva, que precisava de repouso em seu pós-operatório.

O influenciador agitou o perfil do Instagram do Bom Samaritano, pedindo que seus seguidores fizessem comentários reclamando sobre o ocorrido em uma postagem do hospital.

Com a repercussão negativa, Magno relata que a instituição disponibilizou um quarto para Isabella, que mesmo assim precisou esperar muito para que enfermeiros trouxessem a medicação para a dor que a influencer estava sentindo.

O noivo de Isabella afirmou, nos stories, que pretende processar o hospital pelo ocorrido.

Procurada pela nossa equipe de reportagem, a assessoria de comunicação do hospital decidiu não se pronunciar.