Após ataques em creches e escolas públicas, especialista em segurança escolar indica formas de prevenir tragédias

Grupos de pais e responsáveis podem auxiliar escolas públicas na vigilância para garantir a segurança das crianças, afirma advogado

Ataques em creches e escolas públicas reacendem discussões sobre segurança nas instituições de ensino do Brasil. No último dia 5, quatro crianças foram vítimas fatais de um ataque em uma creche particular em Blumenau, Santa Catarina. Na manhã desta terça-feira (11), três pessoas foram feridas em uma escola estadual em Santa Teresa de Goiás.

Lanna pontua que creches e escolas também têm que agir e buscar formas de prevenir esse tipo de acontecimento

A fragilidade da segurança nas escolas públicas é um tema recorrente no país, e especialistas apontam soluções para aumentar a proteção das crianças. Para o advogado Vitor Lanna, uma das saídas é a criação de grupos de pais e responsáveis pelas crianças para fortalecer a vigilância nas instituições de ensino. Através de aplicativos de conversa, é possível compartilhar informações e denúncias, além de fortalecer a atenção na questão da segurança escolar.

Além disso, Lanna pontua que creches e escolas também têm que agir e buscar formas de prevenir esse tipo de acontecimento. Políticas compartilhadas entre polícias e responsáveis pelas crianças, com direção e coordenação escolar, são uma boa solução. É importante que as instituições busquem dialogar com o poder público e pedir suporte de vigilância, principalmente se percebem algum indício.

Ataques em escolas públicas expõem fragilidade da segurança e especialista aponta saídas

Outra medida importante é a padronização na liberação de entrada de pessoas em creches. De acordo com o especialista em segurança escolar, é essencial que exista um cadastro e um tipo de controle, já que não se pode deixar todo mundo entrar sem identificação em um local que abriga crianças.

Sobre o crime em si, Lanna avalia que o aumento de casos no Brasil pode estar relacionado à política do governo anterior de incentivo ao porte de arma e outra parcela, à saúde mental. Mas é importante ressaltar que ainda não há informações oficiais sobre a motivação dos ataques recentes.

Diante dos ataques em escolas públicas, é preciso que pais, responsáveis e instituições de ensino unam forças para garantir a segurança das crianças. A criação de grupos de pais, o diálogo com o poder público e a padronização na liberação de entrada em creches são medidas importantes para prevenir tragédias.