Após acusar Antônia Fontenelle de xenofobia, advogado tem processo extinto na Paraíba

O processo foi iniciado em 2021, mas foi extinto após audiência

Em julho de 2021, o advogado Flaviano Vaconcelos Pereira, natural de João Pessoa, Paraíba, se sentiu pessoalmente atacado por Antônia Fontenelle quando a apresentadora teceu comentários negativos sobre DJ Ivis, que havia se envolvido em um caso de agressão doméstica. Na época, o procurar de Olinda-PE entrou com um processo contra a jornalista por danos morais.

O caso começou quando Antônia teceu críticas a DJ Ivis, que foi flagrado agredindo a esposa



Ao falar sobre DJ Ivis, Antônia se mostrou realmente sentida com toda a situação e fez duras críticas sobre o músico ter agredido a esposa. Em vídeo, a comunicadora fez algumas referências genéricas aos paraibanos não respeitarem as leis e as mulheres. O advogado Flaviano entrou com um processo de danos morais contra a apresentadora alegando que a honra dele foi atacada pelas frases pejorativas que Antônia proferiu ao falar sobre o estado.

A defesa de Antônia afirmou que a apresentadora estava em seu direito de liberdade de expressão e que ela não teve a intenção de prejudicar ou machucar



Uma audiência foi feita recentemente no 8º Juizado Especial Cível de João Pessoa-PB, onde os advogados Ana Paula Schoriza e Gil Ortuzal estiveram presentes em nome de Antônia. Eles afirmaram que a comunicadora estava exercendo o direito constitucional de liberdade de expressão, reforçando que não houve intenção de prejudicar qualquer pessoa.

O advogado que abriu o processo não teve presente na audiência e o juízo determinou que o processo fosse extinto.