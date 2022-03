Após abrir hamburgueria em casa durante a pandemia, casal cria rede de fast food avaliada em R$30 milhões

O Eai Burguer vai inaugurar 100 lojas no Brasil em 2022

Embora a pandemia tenha impactado de forma negativa dezenas de milhares de negócios ao redor do mundo, em algumas situações a crise de saúde acabou impulsionando algumas empresas. Um dos segmentos que mais cresceu nos últimos dois anos foi o de alimentação e delivery.

O casal paulista Lucas Menon e Larissa Tosi fazem parte dos empreendedores que cresceram durante a pandemia. Com seus empregos antigos comprometidos desde o início da quarentena em 2020, ambos pensaram em transformar em negócio uma paixão antiga, o amor por hambúrguer.

A ideia que nasceu em casa, tornou-se uma rede de fast food premium que já tem 4 unidades em funcionamento no estado de São Paulo

Juntaram as economias, cerca de R$5 mil reais e investiram em uma hamburgueria que no início funcionava apenas como‘’delivery e take away’’, o Eai Burguer, em que clientes recebiam os pedidos em casa ou retiravam, sem consumo no local. Como tudo estava fechado devido ao decreto, a ideia de Lucas e Larissa prosperou e atraiu clientes e conquistou fama em Jundiaí, no interior de São Paulo.

Lucas Menon e Larissa Tosi

Com o tempo, a Hamburgueria ganhou seu primeiro espaço próprio para consumo no local em uma área privilegiada da cidade e passou a atrair atenção nas redes sociais com conteúdos virais, já que os empreendedores investem bastante em apresentação.

A ideia que nasceu em casa, tornou-se uma rede de fast food premium que já tem 4 unidades em funcionamento no estado de São Paulo. Com o sucesso em Jundiaí, a marca se estabeleceu facilmente em outras cidades e isso fez com que a empresa transformasse a marca em uma rede, com lojas próprias e franqueadas. Ao todo são 100 unidades em construção e serão inauguradas ainda este ano em diversos estados.

As franquias custam a partir de R$150 mil reais com faturamento a partir de R$2.4 milhões de reais em um ano, de acordo com estudo realizado pela empresa. Para a expansão da marca Eai Burguer, os empresários Lucas e Larissa contrataram a empresa Cherto Consultoria, especialista em expansão e franchising, que tem entre seus clientes nacionais empresas como Bob’s, The Body Shop, Mr Cat, CCAA, Quality Lavanderia, Griletto, Multicoisas, Oi, Casas Bauducco, dentre outros.