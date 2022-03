Após 41 anos, SBT não terá programação infantil e aumenta a exibição do programa ‘Primeiro Impacto’

A programação infantil será exibida apenas aos sábados; Marcão do Povo ganha destaque na briga de audiência com Record e Band

A partir desta segunda (4) o SBT, pela primeira vez em 41 anos, deixará de exibir a programação infantil da manhã. O Sábado Animado continua a ser exibido nas manhãs da emissora. Já o jornal será exibido das 6h às 12h de segunda à sexta-feira.

O Sábado Animado continua a ser exibido nas manhãs da emissora

A decisão foi tomada por Silvio Santos na tarde desta quinta-feira (31). O Bom Dia & Cia terá a sua última edição transmitida na manhã de sexta-feira (1º).

O Programa jornalístico ‘Primeiro Impacto’ é apresentado por Dudu Camargo, Marcão do Povo e Darlisson Dutra

O Programa jornalístico ‘Primeiro Impacto’ é apresentado por Dudu Camargo, Marcão do Povo e Darlisson Dutra, de segunda a sexta-feira, ao vivo, com as notícias mais importantes da manhã.