Após 26 anos sem vir ao Brasil, banda de rock australiana Hoodoo Gurus faz turnê pelo país

Parece que 2023 é mesmo o ano de shows internacionais no Brasil. E agora é a vez do ícone do rock australiano, a banda Hoodoo Gurus retornar a São Paulo após 26 anos para a turnê internacional do novo álbum, Chariot of the Gods.

Com a formação original, liderada pelo vocalista Dave Faulkner, o guitarrista Brad Shepherd o baixista Richard Grossman – apenas o baterista foi substituído em 2015 por Nik Reith -, o grupo se apresenta na capital paulistana nesta quarta, dia 12 de abril, no Vibra-SP, com um show inédito que também celebram os 40 anos de carreira no cenário do rock alternativo.

Hits como Come Anytime, 1000 Miles Away, What´s my Scene e Bittersweet, aclamados pelos brasileiros nos anos 90, estarão presentes no set list assim como as canções de Chariot of the Gods, que vem a ser o décimo álbum do Hoodoo Gurus. O disco foi produzido para streaming, com 14 faixas, e ganhou também uma versão em vinil, com três faixas adicionais (a edição deluxe em vinil duplo contempla 17 músicas).

Quem traz os músicos de volta ao Brasil é o empresário Ricardo Chantilly, responsável também pela primeira incursão da banda no país e de outros australianos de sucesso como Men at Work, Midnight Oil, Australian Crawl e Spy vs Spy. “O Hoodoo Gurus tem um carinho especial pelo Brasil e, desde o ano passado, quando lançou este décimo álbum, começamos a pensar na possibilidade de voltar ao país”, conta o executivo. Desta vez, eles também se apresentam em Porto Alegre (13/4 ), Curitiba (15/4) e Florianópolis (19/4), cidades em que passam pela primeira vez.

A frente da Chantilly Produções, Ricardo desenvolveu algumas ações diferenciadas para a nova temporada brasileira dos roqueiros australianos. Uma delas é o Surfista Solidário, que concede 50% de desconto no ato da compra do ingresso (meia entrada) para quem doar qualquer acessório de surfe. “Pode ser um estrepe (cordinha), uma roupa ou até uma prancha. Queremos presentear os surfistas e fãs do Hoodoo Gurus com a oportunidade de estarem novamente com seus ídolos”, explica o executivo. A iniciativa foi feita em parceria com a Confederação Brasileira de Surfe, dirigida por Teco Padaratz, referência no surfe brasileiro. Os equipamentos arrecadados serão entregues à Associação de Surfe da Grande São Paulo e a Rocinha Surfe Escola.

Quem for às apresentações também poderá conferir as Ondas Gigantes de Nazaré (em Portugal) da temporada 2023 que serão exibidas nos telões antes da banda subir ao palco. “Eventos de música costumam trazer boas memórias e a ideia é que o público vivencie mais uma experiência única e ao seu alcance”, ressalta Chantilly.