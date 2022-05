Após 25 anos de pesquisas, própolis recebe padronização para garantir eficácia na saúde

Conheça os benefícios da própolis para a saúde

Quem nunca usou uma pastilha ou um spray de própolis para melhorar a infecção na garganta? Esse produto é comum e tem vários benefícios para a saúde humana. A própolis brasileira é uma mistura complexa e é dividida em 12 classes. Para garantir a composição perfeita para a saúde, pesquisas foram feitas até chegar em um padrão de excelência no mercado.



A Dra. Andresa Berretta, farmacêutica responsável e gerente do Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Apis Flora, empresa líder desse setor no Brasil, afirma que a própolis é uma mistura formada por um material resinoso e balsâmico coletado das plantas pelas abelhas, além de saliva e enzimas acrescentadas por esses insetos.

No Brasil, o destaque vai para três tipos de própolis principais: verde, marrom e vermelha



“Na colmeia, a própolis é utilizada para proteção, no reparo de frestas ou danos e na mumificação de insetos invasores. Por se tratar de um produto natural, sua composição pode variar de acordo com o tipo de vegetação, estação do ano e condições ambientais existentes próximas à colmeia. A própolis brasileira, por exemplo, foi dividida em 12 classes”, explica a farmacêutica.

“Há estudos que demonstram que o extrato de própolis atua no sistema imunológico em duas frentes, estimulando o sistema de defesa positivamente no combate a possíveis investidas de microrganismos como vírus, bactérias e fungos e exercendo também um efeito anti-inflamatório”, explica Dra. Andresa



A própolis está sendo estudada e já mostrou ter diversos benefícios, entre eles ações antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória e imunomoduladora. Mas, com tantas variações e classes, o resultado final que chega para as pessoas pode não ser o ideal para a saúde. Foi por isso que foram feitas várias pesquisas durante 25 anos para chegar ao padrão de excelência.

A própolis era usada no tratamento de feridas e conservação de corpos no antigo Egito



“Foi desenvolvido um extrato de própolis com um blend específico, tanto do ponto de vista de processo, quanto de características físicas, físico-químicas e biológicas. Nomeado Extrato Padronizado de Própolis (EPP-AF®️), essa patente (Nº PI 0405483-0) garante que os produtos sejam padronizados e reprodutíveis lote-a-lote”, conclui a Dra. Andresa.



Com isso, agora o consumidor poderá comprar os produtos com própolis com ainda mais confiança e tranquilidade. Entre os compostos encontrados estarão os fenólicos, flavonoides, entre outros.