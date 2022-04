Após 17 anos da 1ª aparição na TV Globo, Malvino Salvador estreará em série da Prime Video

No seriado, o ator dará vida ao personagem capitão Gabriel Menck

Desde que deu vida a Tobias de Oliveira Pinto, na novela “Cabocla”, Malvino participou de vários outros projetos da Rede Globo, se tornando um dos queridinhos da emissora. Porém, o contrato do ator não foi renovado no início de 2020 e agora ele se prepara para um novo desafio. Malvino será o protagonista da série “O Negociador”, exclusiva da Prime Video.

O último trabalho de Malvino nas telinhas foi como Agno Dias Aguiar, em “A Dona do Pedaço”. Após esse projeto, ele saiu da Globo e foi visto diversas vezes curtindo a família. Mas, o intervalo acabou para o ator. A Prime Video acaba de anunciar que Salvador fará parte de um thriller policial dirigido por Bel Valiante e produzido pela Spiral International e Boutique Filmes.

A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 20, e um spoiler do que o público verá na série já foi disponibilizado. Malvino será o capitão Gabriel Menck, um negociador da polícia e integrante do Grupo de Ações Táticas Especiais. A produção acompanhará o trabalho do policial no enfrentamento de assaltos a bancos, sequestros, suicidas, ameaças terroristas e muito mais.

Se tem algo que o público pode esperar é muitos casos policiais imprevisíveis, com muito drama e escolhas difíceis entre a vida e a morte. A série foi escrita por Thomas Stavros, Gabriela Giffoni e José Guertzenstein. Além de Malvino, a produção contará ainda com Barbara Reiss, César Mello, Emilio de Mello e Rodrigo dos Santos no elenco.