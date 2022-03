Aplicativo Mulheres Positivas lança vaquinha online para ajudar ucranianas

Após fala sexista do deputado Arthur do Val, aplicativo lançou a Vaquinha Respeito Mulheres Positivas Ucrânia, que tem como meta chegar a R$ 3 milhões

O aplicativo Mulheres Positivas lançou neste sábado, dia 5 de março, uma vaquinha online para ajudar mulheres ucranianas. A ação para criar o Vaquinha Respeito Mulheres Positivas Ucrânia (https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vaquinha-respeito-mulheres-positivas-ucrania) já estava sendo planejada e foi impulsionada pelas falas sexistas do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido como “Mamãe Falei”, que teve áudios vazados em que descrevia as mulheres ucranianas como “fáceis porque são pobres”, entre outros comentários. O crowdfunding já recebeu doações de empresários como Alberto Leite, do setor de Teconologia.

Fabi Saad, empreendedora e criadora do Mulheres Positivas

A plataforma Mulheres Positivas foi criada em 2010, e desde então, vem promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres com cursos livres e divulgação de vagas de trabalho. “Todas as mulheres do mundo merecem respeito, ainda mais as ucranianas, que vivenciam estado de vulnerabilidade e terror neste momento de guerra. Não bastassem as violências cometidas em meio ao conflito pelos soldados invasores, ainda surge esse ato deplorável de sexismo por parte de um parlamentar brasileiro”, diz Fabi Saad, empreendedora e criadora do Mulheres Positivas e eleita recentemente como umas das 20 personalidades femininas brasileiras mais influentes pela revista Forbes, ao comentar a episódio envolvendo Arthur do Val.

“Temos como objetivo ajudar e apoiar concretamente mulheres do Brasil e do mundo. No caso das ucranianas, estamos muito contentes com o resultado da nossa campanha e em atuar para mitigar a situação de milhares de pessoas em estado de calamidade”.

Algumas horas após ser criada, a vaquinha do Mulheres Positivas em prol das ucranianas já havia arrecadado mais de R$ 30 mil em doações online. A meta da vaquinha é arrecadar R$ 3 milhões e já estão encaminhadas tratativas com a Embaixada da Ucrânia no Brasil para o envio do montante arrecadado ao país.