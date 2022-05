Apaixonada por futebol, Genesca vai usar da estratégia para levar o troféu do MasterChef Brasil 2022

A gaúcha entrou na disputa para ganhar e diz que o seu diferencial é fazer pratos saborosos com bastante precisão

Que a nova temporada do MasterChef Brasil já começou, todo mundo já sabe! Mas e a Genesca, já conhecem uma das 16 novas participantes desta edição? A gaúcha de São Borja/RS já declarou que é apaixonada por futebol e que vai por todas as suas estratégias em prática no jogo.

Além do trabalho, a competidora também ama atividades caseiras e diz que o tempo das baladas já passou.

O talent show estreou na última terça-feira (17), às 22h30, logo após o programa Faustão na Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay. Dividida em 17 episódios, que estão sendo gravados nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), a disputa deste ano promete ser ainda mais acirrada.

Cheia de personalidade, Genesca chega à cozinha mais amada do país para dar seu nome. A torcedora do Inter já disse que é estrategista e, sem dúvida, não vai ter medo de colocar suas táticas em prática.

A gaúcha não esconde que gosta mesmo do esporte que é paixão nacional, e diz que até sofre pelo time, apesar de saber que esse é um dos menores problemas que tem para se preocupar

Além de amante do futebol, a aspirante a cozinheira profissional também atua como dermopigmentadora e extensionista de cílios. Pela prática que adquiriu com a sua profissão, Genesca garante que vai trabalhar suas receitas com bastante precisão. Além disso, quer mostrar que é possível começar uma nova história em sua vida, afinal, “os 40 são os novos 20”.

“Eu gosto de atividade física, gosto de escrever bastante, assisto muitos filmes, gosto de leitura, gosto de ficar com meus filhos, no tempo livre que eu tenho. Esse tipo de coisa mais caseira, não sou muito de sair e perder meu tempo em balada, não gosto. Eu fui de uma época assim, mas agora eu tô mais tranquila”, declara.

“Ah, eu tenho que ver o meu Colorado jogar, mesmo que eu esteja mais feliz vendo o Grêmio jogar ultimamente né. Tô mais feliz vendo o Grêmio do que o Inter jogar. O futebol é uma paixão pra mim, mas dos problemas ele é o menor sempre né, mas no meu coração tem importância. Ver o jogo do Inter assim num domingo ou num sábado à tarde, de camiseta do Inter, tomando uma cerveja, é um dos maiores prazeres da vida. É muito bom! Eu fui ao estádio de futebol quando tinha um ano de idade. Eu venho de uma família de homens, então cada fim de semana era com um tio. É uma coisa maravilhosa!”, relembra.

Estão confirmados para a 9[ edição do programa a apresentadora Ana Paula Padrão e o time de jurados mais amado e temido da televisão, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo, que vão cobrar ainda mais dos cozinheiros amadores, em uma disputa com provas grandiosas e pratos de dar água na boca.

O vencedor da temporada leva pra casa R$300 mil em prêmio, assim como o tão desejado troféu e várias premiações oferecidas pelos patrocinadores. Além de passar na emissora Band, o programa ganha exibição no canal Discovery Home & Health e no discovery+, a partir do dia 20, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h25.