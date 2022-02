Apaixonada por esportes radicais, Sabrina Scherer compõe Balé do Faustão

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

O 'Balé do Faustão' está dando um show de segunda a sexta-feira, às 20h30, na sua telinha no programa 'Faustão na Band'. E quem compõe esse talentoso time é a bailarina Sabrina Scherer. Sabrina é formada em Marketing Digital e também trabalha como modelo, algo que fica claro em suas fotos nas redes sociais. A gaúcha, de 26 anos, tem experiência em dança açoriana, tradicional do Rio Grande do Sul, e dançou no CTG (Centro de Tradições Gaúchas) durante onze anos. A dançarina é apaixonada por trilhas e esportes radicais, inclusive dedicando um destaque em seu Instagram (@sabrinascherer__) para mostrar suas aventuras pelo Brasil.