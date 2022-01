Apaixonada pelos animais, Gabriela Baltazar é bailarina do Faustão

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

Ontem, (17), estreou o programa “Faustão na Band”, que marca a volta do apresentador a emissora depois de 34 anos. E quem marca presença no balé mais amado do Brasil há cinco anos, é Gabriela Baltazar.

A bailarina tem 25 anos e é natural de Santos (SP). A bailarina tem 25 anos e é natural de Santos (SP). Além do amor pela dança, Gabriela tem outro grande amor: os animais. A santista possui vários cursos relacionados ao universo dos pets (psicologia canina, primeiros socorros de cães e gatos e cuidadora de cães). Além do amor pela dança, Gabriela tem outro grande amor: os animais E o amor vai além! Baltazar tem uma ONG para animais em situações de maus tratos, a ONG Cãopanhia Baltazar, no Instagram (@caopanhiabaltazar). Além da ONG, é modelo e empreendedora da Sirena Dog, loja de roupas na qual ao adquirir uma peça tem sua renda revertida para a ONG da bailarina. Em seu Instagram (@gabrielabalttazar), seu perfil é dividido entre dança, a carreira de modelo e a sua porquinha, Dorinha.