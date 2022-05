Aos 17 anos, Letícia Braga finalmente faz festa de debutante inspirada no filme ‘O Rei do Show’

A festa tinha sido adiada por dois anos por conta da Covid-19

A pandemia adiou muitos sonhos e um deles foi o da atriz Letícia Braga, que já tinha tudo preparado para celebrar os 15 anos com uma linda e enorme festa de debutante. A atriz cancelou tudo, mas na última sexta-feira, 13, finalmente conseguiu fazer o evento e juntar os amigos e familiares no sítio Lajedo (RJ).

A festa contou com a presença de familiares e amigos, entre eles alguns famosos, como Fernanda Rodrigues



Com uma festa digna de filme, a atriz de “Detetives do Prédio Azul” (DPA), do canal Gloob, se inspirou no longa ‘O Rei do Show’ para o evento. Letícia celebrou os 15 anos e também os 17 anos, idade que está completando em 2022. A festa badalada contou com open bar da Maktub e comida japonesa do Let´s Sushi. Já os figurinos da atriz, também inspirados no filme, foram assinados pela estilista Jussara, da Koisa Linda Noivas.



“A primeira vez que vi o filme me apaixonei. A história é linda! Mostra que ser único é o grande diferencial na nossa vida, e que a habilidade de reunir pessoas e motivá-las gera um ambiente de animação e prosperidade. Além disso, as músicas são incríveis! Essa história me representa e era o que eu queria para minha festa”, explicou a atriz.

Em 2022, Letícia volta para as telonas protagonizando “Meninas Não Choram”, com direção de Vivianne Jundi



Além do cardápio japonês, a atriz, que é protagonista do longa “Meninas Não Choram”, contratou o DJ Cereja e fechou parcerias com Leticia Melgaço, Juliane Andrade, Pikituty Lembranças, Dubem Fotografia, Loja do Chinelo Personalizado, QR List, MV Comunicação e Carlos Eduardo Som e Luz. Ela já tem 10 anos de carreira, atuou em vários projetos, publicou dois livros e foi vencedora do prêmio de Melhor Atriz duas vezes.