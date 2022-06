Ao lançar “Solar”, Juliette mostra seu lado musical mais intimista e fala sobre recomeçar após um término

A música foi inspirada em um texto antigo da cantora, que mostra seu lado mais intimista no single, com produção do HITMAKER

A paraibana Juliette tem mostrado ao que veio desde a sua vitória no BBB 21. Após se lançar como cantora, no mesmo ano em que saiu do Big Brother, a artista já conquistou um espaço enorme no cenário musical brasileiro, tendo feito colaborações com cantores de peso, como Alok, Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez e outros, além de ter se apresentado no Prêmio Multishow de 2021.



Agora, a ex-sister lança “Solar”, sua nova canção, que mostra seu lado mais íntimo e vulnerável, que teve como inspiração um antigo texto que ela escreveu. “Ela já estava pronta, na verdade, muito antes de eu me tornar cantora. Era um texto meu e, agora, ao revisitá-lo descobrimos que faria muito sentido como música”, diz a cantora.

A faixa já está disponível em todas as plataformas de música desde a última quinta-feira (2) e tem um visualizer (vídeo que acompanha a música, menos complexo que um clipe tradicional) disponibilizado no canal oficial de Juliette no YouTube. “Essa música tem um espaço especial no meu coração. Tenho muito carinho por ela”, completa a artista.

Na composição, co-escrita por Juzé, a paraibana fala sobre a dificuldade de perder alguém que se ama e as nuances do luto e da aceitação. A letra traz versos como: “Hoje o dia não veio / Meu Deus o que aconteceu? / O mundo parou? / O tempo parou”, que representam o momento em que ainda se está entendendo o luto. Mas, no decorrer da canção, a aceitação da perda chega e ouvimos versos como: “Deixa o sol entrar / Deixa, deixa / Deixa a gente brilhar / Vê só o sol vindo / Vê, meu bem, que dia lindo / Amanhã sempre vai chegar”.

“Solar” conta com produção do duo HITMAKER, responsável por trabalhos de grandes nomes, como Anitta, Luísa Sonza, Marina Sena e Jão, e por Juzé, que participou do EP “Juliette” e de “Cansar de Dançar”. “O ritmo, primeiro lento e envolvente e depois, quando entra o baião, fica um pouco mais animado, é bem gostoso. Temos alguns instrumentos típicos do nordeste e, ao mesmo tempo, uma sonoridade bem pop”, comenta a artista.



Juliette fez sua estreia musical em setembro de 2021, com o seu EP homônimo, que até hoje mantém o recorde de maior número de pré-saves da história do Spotify Brasil e segunda maior estreia de um álbum ou EP brasileiro na plataforma.



Além disso, a ex-sister caiu na estrada em março de 2022, quando deu início à Turnê Caminho, que está viajando por cidades de diversas regiões do país. O repertório dos shows é composto pelas faixas presentes no EP de estreia, assim como interpretações de canções de outros artistas que tiveram importância na trajetória da cantora.

Quem quiser conferir o visualizer de “Solar”, pode acessar o canal da cantora no YouTube.