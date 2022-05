Ao lado de Militão, Ulisses Jorge se emociona com título da Champions League

“Deus prepara sempre o melhor”, disse ele na arquibancada.

Os brasileiros escreveram mais uma vez o nome na história do futebol. Neste sábado (28), o Real Madrid foi campeão da Liga dos Campeões da Europa.

Acompanhando a partida das arquibancadas do Stade de France, Ulisses Jorge, empresário de Éder Militão viveu um misto de sentimentos, que terminou em lágrimas, que,

para sua alegria, foram de felicidade.

A história dos dois começou faz uma década, ainda quando Éder atuava pelo São Paulo

Braço direito do zagueiro da seleção brasileira há 10 anos, o profissional do mundo esportivo extravasou de alegria no apito final, que deu o título ao time espanhol.

“Deus prepara sempre o melhor. Glória a Deus”, disse ele na arquibancada.

Depois do Real Madrid levantar a tão sonhada “orelhuda”, Ulisses entrou dentro do estádio e ao lado de Militão e sua família, registrou mais uma conquista em conjunto com seu assessoriado.

A história dos dois começou faz uma década, ainda quando Éder atuava pelo São Paulo. Ulisses foi o responsável por levar o defensor para o futebol europeu, o que o tornou um case de sucesso para a UJ Football Talent.