Ao comemorar 40 anos de carreira, o ex-Kid Abelha George Israel lança “Reza Forte” em parceria com filha, Cathy Israel

Faixa foi escrita com Pedro Botafogo e já está disponível nas principais plataformas de streaming.

George Israel é um dos maiores nomes da música nacional. Em comemoração de 40 anos de carreira, o ex-integrante do grupo carioca Kid Abelha lança nesta sexta-feira (3) sua nova faixa, “Reza Forte”. A canção, escrita em colaboração com Pedro Pedro Botafogo, marca uma parceria com sua filha, Cathy Israel.

“Reza Forte” foi escrita em colaboração com Pedro Pedro Botafogo

“‘Reza Forte’ foi escrita durante a pandemia, quando estávamos todos isolados. Passei esse tempo ao lado da minha família e justamente num desses momentos, eu estava com minha filha, Cathy Israel, e o namorado dela, Pedro Botafogo. Em síntese, essa canção fala sobre reinvenção, sobre um novo momento de vida em momentos onde não conseguimos virar o jogo”, destaca George.

George Israel lança single em parceria com a filha Cathy

“Eu sempre curti muito a voz da Cathy. Essa é a segunda música que lançamos juntos, mas o processo de criação musical é algo muito único e pessoal. Ela é uma artista em todos os sentidos e tem explorado esse lado profissionalmente. Ela é formada em design, então é algo que dá para ser aplicado na prática em uma série de situações, como na música. ‘Reza Forte’ é o resultado disso, desse momento”.

George comemora com lançamento 40 anos de carreira

Além do momento de isolamento social, o fio condutor para o surgimento de “Reza Forte” foi a conexão fraternal. “A Cathy falou uma frase, que eu particularmente não me lembro agora, mas que deu o start na música. Foi justamente essa frase o que puxou a música e acabamos finalizando ela durante a pandemia”, acrescenta.

Em “Reza Forte” o jeito descolado de George Israel, um dos precursores do Rock Nacional, contrasta à suavidade e leveza da voz de Cathy Israel, o que proporciona um resultado único sonoramente.

“Esse é, na verdade, o meu segundo lançamento com a Cathy, mas tem um peso especial como o primeiro, que se chama ‘Casa Legal’. É a Cathy quem me ajuda a gostar do resultado da minha voz. Ela olha pra mim de fora para dentro, sempre com o objetivo de me ajudar e eu sou muito receptivo ao que ela me traz. Afinal, é mais do que a união de gerações, são duas pessoas que se amam e se respeitam como seres humanos, mas que possuem senso crítico e pontos de vista muito pessoais”, revela George.

Traçando um paralelo entre seu trabalho e sua relação como pai e filha, o músico traz detalhes de como a relação afetiva se torna o elo de condução perfeito para a nova faixa. “É engraçado pensar nisso, porque nós moramos na mesma casa desde antes de a Chaty nascer. O quarto dela passou por algumas mudanças visuais, mas continua sendo no mesmo lugar, com o mesmo acolhimento, então parando para pensar, pode-se ver uma conexão bastante genuína com o passado e com a nossa história como pai e filha”, finaliza.

Cathy Israel diz que está feliz com a chegada da música: “Estou muito feliz de apresentar ‘Reza Forte’, ela tem uma mensagem muito maneira, nossa segunda parceria juntos”, completa.

Ouça aqui.