Antonia Fontenelle vence processo movido por Luccas Neto contra ela

Atriz e apresentadora foi absolvida das acusações de injúria e difamação

Antonia Fontenelle venceu o processo movido por Luccas Neto contra ela. Nesta segunda-feira (30), a atriz e apresentadora foi absolvida das acusações de injúria e difamação pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Conforme divulgado por Antônia em suas redes sociais, o STF a absolveu por unanimidade. Ela era processada por Luccas Neto, que pedia R$ 100 mil de indenização. Com a decisão ele é quem deverá pagar cerca de R$ 20 mil de custas dos advogados de Fontenelle.

“Gratidão é meu nome. Eu nunca havia perdido em momento algum as esperanças, mas isso me fortalece absurdamente. Eu não quero nada de ninguém, eu não tenho intenção de prejudicar ninguém. A minha intenção é sempre de lutar por um bem comum, nada mais”, disse Antônia em suas redes sociais.

O processo

Antônia Fontenelle havia afirmado que Luccas e seu irmão, Felipe Neto “eram perigosos” e teriam identificado uma criança a tomar remédio com a ideia de que ela “se transformaria em um super-herói”. Na ocasião, a atriz e apresentadora elencou o caso da criança que ficou internada e entubada por conta dos efeitos do remédio ingerido. Na época, ela disse que os irmãos precisavam readequar a linguagem deles e acabou processada por injúria e difamação.

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, Ministra Rosa Weber, então Presidente. Plenário, Sessão Virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023”, diz a decisão do STF, da qual não cabe recurso.