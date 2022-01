Antônia Fontenelle fala sobre acidente com fogos em Búzios e responsabiliza prefeito da cidade

“Foi coisa de minutos. A vida da gente é de fato um trem-bala. Minha mãe fala que pra morrer só precisa estar vivo”, divide a youtuber

Antônia Fontenelle, atriz e apresentadora, contou em seu canal do YouTube “Na Lata”, no último dia 4, os momentos terríveis que passou com sua família durante a passagem de ano em Búzios, no Rio de Janeiro. Uma explosão durante a queima de fogos no Píer do Centro deixou diversas pessoas feridas, incluindo Fontenelle.

A atriz relata que viveu um livramento durante os primeiros minutos de 2022, junto com seus dois filhos, sua nora, sua neta e com seus amigos. Apesar de estar compartilhando momentos com seus seguidores do Instagram durante o Réveillon, logo após o incidente Antônia não quis dividir com eles a situação, pois “não queria vir aqui nos primeiros momentos do ano novo contar coisa ruim para vocês”, explica.

Fontenelli diz, na live realizada em seu canal, que ficou disponível posteriormente, que uma amiga, dona de um bar próximo à Rua das Pedras, a convidou para passar a virada com sua família e com algumas pessoas conhecidas. Ela conta que foi com o motorista e que já havia combinado o horário para ele buscá-la, justamente porque a cidade estava cheia e ela preferiu não dirigir, para evitar contratempos. “Eu faço de tudo para evitar problemas. Quando vocês me veem envolvida em um problema é porque ele veio pra cima de mim com força, mas eu não o procuro”, explica a youtuber.

Durante a virada do ano, assim que o terceiro rojão foi disparado na praia, Antônia relata notar que algo estava errado. A partir daí, houve uma explosão e diversos estilhaços voaram em cima das pessoas que estavam assistindo ao evento, incluindo ela e sua família, que estavam na área reservada do bar.

Antonia passou a virada do ano ao lado da família em Búzios



“Meu filho mais velho pegou o mais novo no colo, estávamos comemorando a virada do ano, todo mundo abraçado e se beijando. Quando começou a estourar os fogos, em questão de segundos, empurrei meu filho mais velho, atravessando o bar sentido Rua das Pedras e aí veio uma multidão desesperada pulando as grades. Quando vi que meus filhos estavam a salvo, fui em direção a minha nora e neta para ajudá-las, gritando para uma amiga cuidar deles”, explica Antônia.



A apresentadora conta que muitas pessoas ficaram feridas, com roupas rasgadas e passando mal, incluindo ela, que teve ferimentos nas pernas e um senhor, que teve o peito atingido por estilhaços. Ela atribui a responsabilidade pelo grave acidente ao prefeito da cidade.

Fontenelle contou que houve uma explosão e diversos estilhaços voaram em cima das pessoas

“Então aqui eu vou me dirigir diretamente ao prefeito de Búzios, Sr. Alexandre Martins, a quem eu falo com propriedade, que foi negligente, irresponsável, e que por pouco ele não teve nas costas, nesse exato momento, centenas de mortes. Porque não adianta vir aqui dizer que a responsabilidade é da empresa ‘mequetrefe’ que ele contratou. Quem contratou a empresa ‘mequetrefe’? Ele, Sr. Alexandre Martins, prefeito de Búzios”, acusa Fontenelle.

A atriz diz, na live, que uma amiga enviou as fotos de suas pernas feridas para o prefeito, que não retornou com nenhum pedido de desculpas, nem a ela e nem aos turistas e moradores da cidade. Além disso, conta que foi instruída por alguns conhecidos, que são comerciantes locais, a evitar comprar briga com o político.

“Quem contratou a empresa ‘mequetrefe’? Ele, Sr. Alexandre Martins, prefeito de Búzios”, acusa Fontenelle

“Não vai dar problema”, declara Roberta, que acrescenta: “porque se eu sonhar que algum amigo meu foi penalizado porque eu disse que o Sr. Alexandre foi irresponsável, o Sr. vai se ver comigo, porque eu lhe meto um processo bonito. O mínimo que o Sr. deveria fazer é vir a público e pedir perdão”.

Fontenelli explica que se soubesse como seria a estrutura da queima de fogos deste ano, sem o uso de balsas, nunca teria ido passar a virada do ano com sua família no local. “Foi coisa de minutos. A vida da gente é de fato um trem-bala. Minha mãe fala que pra morrer só precisa estar vivo”, divide a youtuber.