Antônia Fontenelle avisa Jair Bolsonaro: “Não subestime a classe artística”

A atriz e apresentadora Antônia Fontenelle sempre deixou claro seu apoio e admiração ao atual presidente do país, Jair Bolsonaro, e nunca teve medo de assumir isso. E na noite do último sábado, (15), através de seus stories, lhe mandou um recado avisando que ele está mal cercado na política.

“Quando seu filho, Carlos Bolsonaro diz que pessoas na base do governo, candidatos do seu partido, convivendo e ligados diretamente ao Senhor estão cagando para você e se preocupando em se eleger. É uma política que está [palavrão] o Senhor”, disparou Antônia, que continuou: “E vou lhe dizer por quê! Uma coisa é a gente fazer mudanças em alguma pasta e outra coisa é provocar e cutucar onça com vara curta em benefício próprio. Não subestime a classe artística, presidente”.

Fontenelle ainda avisou que se cada um dos artistas se unirem com milhões de seguidores no Instagram, ele será prejudicado. Ela ainda contou que há anos atrás se opôs a Michel Temer, ex-presidente, quando ele extinguiu o Ministério da Cultura e que não sabia que conheceria Bolsonaro.

Continuou dizendo que ao conhecê-lo viu que não era nada do que as pessoas o acusavam.

“Se o Senhor é justo e é esperto, o Senhor vai entender que estão fazendo política lhe usando e quem vai se ferr*r nas urnas, será o Senhor!”, disparou a apresentadora do Na Lata. E encerrou dizendo para ele cobrar os ministros e secretários, porque a situação está complicada; e mais, que não iria se preocupar com quem fosse criticá-la.

