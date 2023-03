“Antes do fim do mundo”: mini-doc de Thiago Pantaleão chega hoje (16) ao Youtube

Com referência ao título de seu primeiro álbum, “Fim do Mundo”, o projeto audiovisual traz relatos pessoais e momentos marcantes da carreira do artista

O fenômeno pop Thiago Pantaleão lança nesta quinta-feira (16) o mini-documentário “Antes do Fim do Mundo”, com imagens de bastidores e depoimentos exclusivos sobre importantes passagens da sua carreira. Contemplando três momentos decisivos – com relatos sobre o início da trajetória artística, apresentação no Prêmio Multishow 2022 e produção do álbum “Fim do Mundo” – divididos em três episódios, a primeira parte chega ao canal oficial de Pantaleão no YouTube.

Cena do clipe “Fim do mundo” que tem quase 800mil visualizações só no YouTube e que inspirou o título do mini-doc

O título para o mini-doc faz referência ao primeiro álbum da carreira do artista, lançado pelo slap – selo da Som Livre – em setembro de 2022, e já no primeiro episódio (“O Começo do Fim”) o cantor e compositor discorre sobre como foram os seus dois despertares para o sonho da música e que estratégia desenvolveu para se apresentar ao público de forma independente nas redes sociais. Com detalhes que podem ser conferidos no audiovisual, a iniciativa funcionou e o artista teve um dos vídeos compartilhados pela eterna Marília Mendonça. O reconhecimento de uma das maiores vozes da música brasileira não só validou o sonho do jovem natural de Paracambi – cidade do interior do estado do Rio de Janeiro -, como abriu portas: foi a partir desta repercussão que Thiago foi contratado pela Liga Entretenimento, escritório que administra sua carreira.

Os três episódios de “Antes do fim do mundo” têm entre 5 e 7 minutos cada um

Outro tópico abordado por Thiago Pantaleão no primeiro episódio do mini-documentário é o processo de construção da sua auto-estima, desde a relação com a sua aparência ao orgulho de ser quem é e carregar as bandeiras de antirracismo e LGBTQIAPN+: “Eu tô num processo de descoberta, acho que todo ser humano tá. A cada dia que passa, nos tornamos uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa diferente da que eu era ontem. Aí depois que eu me assumi, eu sempre bati no peito do que eu sou e tive orgulho. Trazer isso pra música é algo que eu sempre vou fazer muita questão. Durante muito tempo foi doloroso, então hoje é um ato de liberdade, poder gritar pra todo mundo sabe?”, relata o artista.

O próximos episódios serão lançados nas próximas semanas, nos dias 22 e 29 de março

Os três episódios de “Antes do Fim do Mundo” têm entre 5 e 7 minutos cada, e além de depoimentos bastante pessoais de Pantaleão, conta também com falas da equipe que o rodeia, como a empresária Malu Barbosa, a coreógrafa Jéssi Müller, além de bailarinos, stylist e outros membros do staff. Os episódios 2 e 3 serão lançados nas próximas semanas, nos dias 22 e 29 de março, respectivamente.