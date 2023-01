Anitta homenageia as mulheres cariocas através do figurino “Guerreira da Favela” que foi usado em seu show no Rio de Janeiro

Idealizado pela estilista e stylist Clara Lima, o look resgata as cores da bandeira brasileira, além de celebrar o Carnaval e as figuras femininas periféricas

No último domingo (29), mais uma apresentação dos "Ensaios da Anitta" é marcada pelo figurino da cantora intitulado como Guerreira da Favela. Após apresentar seu projeto, Clara Lima, a estilista e stylist de Anitta, recebeu o pedido especial da artista para que criasse a Guerreira da Favela que representa a mulher carioca da favela, coincidindo com as origens da cantora. Partindo dessa ideia, primeiramente, Clara quis resgatar a bandeira do Brasil com o objetivo de devolver esse símbolo à cultura nacional. 'Guerreiras' é a temática das fantasias que a popstar brasileira tem usado em seus "Ensaios da Anitta" Para complementar o look, a estilista trouxe um adereço de cabeça que retrata o Carnaval, principalmente o carioca, já que o evento é a maior festa da cultura popular brasileira, sendo um sinônimo de alegria homenageando também o Rio de Janeiro. Na roupa, Clara Lima inspirou-se na sensualidade, tanto na feminina quanto na da própria cantora, trazendo-a à tona por meio de recortes em lugares estratégicos a fim de realçar o corpo de Anitta. Os tecidos importados usados são bordados em cristais que enaltecem e agregam mais poder a essa mulher brasileira que luta pelos seus ideais, afinal de contas, ela é a nossa Guerreira da Favela. 'Guerreiras' é a temática das fantasias que a popstar brasileira tem usado em seus "Ensaios da Anitta", resultado de um intenso trabalho de pesquisa e criação de Clara Lima, que sempre conectou moda, música e performance em seu trabalho.