Anitta ganha festa surpresa antecipada de aniversário:”Tomei um susto e já chorei muito”

Anitta passará o aniversário, dia 30 de março, fora do Brasil, mas ela não vai deixar de comemorar a data com as pessoas mais próximas. A cantora, que vai completar 29 anos, ganhou uma festa surpresa organizada pelos amigos e familiares nesta quinta-feira, 24.

A decoração do evento ficou a cargo da renomada decoradora Georgia Bianka. A festa tinha um bolo branco muitas folhas e flores.

Ao chegar em casa, ela foi recebida com ‘parabéns pra você!’ e confetes

Nas redes, ela falou sobre o momentos e disse que não sabia da festa: “Minha família e meus amigos acabaram de fazer uma festa surpresa pra mim. Eu tomei um susto. Eu chorei muito. Quem for meu amigo e não foi convidado, vem pra minha casa. Quem for meu amigo vem pra cá. Quem não for não for, não faz o íntimo não”, avisou a cantora, que chegou nesta sexta-feira a incrível marca de 1º lugar do Spotify Global.