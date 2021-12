“Anitta é uma lenda, eu raramente vi alguém trabalhando tão duro quanto ela”, diz produtor francês

O produtor Michael Malih fará shows em Fernando de Noronha no fim do ano

O Brasil está recebendo grandes nomes da música para celebrar os últimos dias de 2021. Fernando de Noronha será ainda mais privilegiada com três shows do produtor Michael Malih, que chegou diretamente da França. Um dos shows aconteceu na última terça-feira, 29, na ilha, mas outros dois já estão programados para os próximos dias.

Essa é a primeira vez que Michael se apresenta no Brasil

Atualmente, Michael Malih reside em Paris e trabalha, como de costume, com os maiores nomes da música mundial. Ele já trabalhou Madonna, no álbum “MDNA”, e Anitta, em “Mon Soleil” – super hit que atingiu o topo das rádios da França. Ele não poupa elogios sobre a estrela brasileira: “Anitta é uma lenda. Eu raramente vi alguém trabalhando tão duro quanto ela”.

Com indicações ao Grammy, Michael se junta a nomes como Alexandre Pires, Natiruts e Diogo Nogueira para o Réveillon Zé Maria, em Fernando de Noronha. “A conexão entre um músico e seu público é toda baseada no amor, então vou me certificar de manter a energia alta e compartilhar todo esse amor que recebo”, disse Michael sobre o alto astral que pretende gerar no público que estiver nas apresentações. Essa é a primeira vez que Michael se apresenta no Brasil, mas ele contou que já esteve no país outras vezes. “Os brasileiros são absolutamente únicos e, de longe, as melhores pessoas para se divertir”.

Outra colaboração do produtor foi com DJ Black Coffee, no álbum “Subconsciously”, que foi indicada ao Grammy Awards, o prêmio mais importante da música mundial

O próximo show na agenda do produtor é na próxima quinta-feira, 30, no Cafe de La Musique. O último será no tão aguardado Réveillon Zé Maria, que acontece no último dia do ano, 31 de dezembro. Ambos acontecem na ilha de Fernando de Noronha.